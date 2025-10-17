Żurawlow wprost zapytany w polskiej telewizji, czy wysadził Nord Stream

Sąd Okręgowy w Warszawie nie rozstrzygał sprawy co do meritum, nie było jego zadaniem badanie, kto dokonał uszkodzenia Nord Stream, lecz musiał podjąć decyzję, czy będzie ekstradycja podejrzanego o uszkodzenie rurociągu Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa z Polski do Niemiec. Sąd nie zgodził się na wydanie Niemcom Ukraińca i uchylił mu tymczasowy areszt. Sędzia Dariusz Łubowski podzielił argumentację obrony, że niezależnie od tego, czy osoba ta jest rzeczywistym sprawcą, wysadzenie infrastruktury krytycznej agresora w czasie wojny obronnej przez obywatela państwa będącego w stanie wojny, nie jest sabotażem, a działaniem militarnym, które nie może stanowić przestępstwa.

Wołodymyr Żurawlow: Nie wysadziłem Nord Stream

W wieczornym paśmie Polsat News dziennikarz Grzegorz Kępka wprost zapytał Żurawlowa, czy jest odpowiedzialny za wysadzenie rurociągu.

– Nie popełniłem żadnego przestępstwa i moje działania nie są jakimś przestępstwem wobec Niemiec. Nie wysadziłem tego Nord Stream – odparł ukraiński nurek.

– Odnośnie bezpieczeństwa, ja nie popełniłem żadnego przestępstwa, nie mam czegoś takiego, że nie mogę czuć się bezpiecznie. Jestem niesłusznie podejrzewany w tej sprawie – powiedział. Dodał, że nie czuje się zagrożony ewentualnym odwetem Rosjan.

Ukrainiec nie ma żalu do polskich służb

Żurawlow przekonywał, że był zaskoczony wydaniem wobec niego europejskiego nakazu dochodzeniowego. – Nie wiedziałem o co chodzi, po co – mówił, oceniając, że zatrzymania dokonali Niemcy "rękami Polski".

Ukrainiec zapewnił, że nie ma żalu i zastrzeżeń do działania polskich służb, a w areszcie nie był traktowany jak bandyta. – Chcę podziękować wszystkim. Kiedy byłem w areszcie nie czułem się jak złodziej, a po prostu człowiek, który został błędnie oskarżony, podejrzany, takie było odczucie ze strony wszystkich, że nie jestem żadnym przestępcą – przyznał.

Podejrzany w postępowaniu w Niemczech

Wołodymyr Żurawlow był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe. Strona niemiecka podejrzewa go o sabotaż i zniszczenie mienia. Mężczyzna został zatrzymany 30 września w Pruszkowie. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem na niemiecko-rosyjski gazociąg.

Według niemieckiej prokuratury Żurawlow i jego kompani do swojej akcji wykorzystali jacht, który wypłynął z portu w Rostocku. Wynajęli go w Niemczech na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników. Śledczy twierdzą, że nurkowie przyczepili do nitek gazociągu Nord Stream co najmniej cztery ładunki wybuchowe. Później mieli zostać odebrani przez kierowcę i zawiezieni na Ukrainę.

15 października włoski Sąd Najwyższy uchylił decyzję o ekstradycji do Niemiec Ukraińca Serhija K., który także jest podejrzany w tej sprawie. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia do sądu apelacyjnego w Bolonii.

Uszkodzenie niemiecko-rosyjskiego gazociągu

Do uszkodzenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r., czyli ponad siedem miesięcy po rozpoczęciu wojny na Ukrainie.

Czytaj też:

Wołodymyr Żurawlow zabrał głos po wyjściu z aresztuCzytaj też:

Polska nie wyda podejrzanego ws. Nord Stream. Jest reakcja Niemiec