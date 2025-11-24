"Haniebny i kłamliwy". Wicepremier nie wytrzymał po szokującym wpisie

Wicepremier, szef MON, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Kielcach został poproszony o komentarz do skandalicznego wpisu instytutu Jad Waszem. – Haniebny, niedopuszczalny i kłamliwy – ocenił.

Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że Polacy stanowią największą grupę narodową pośród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Przywołał m.in. działalność Władysława Bartoszewskiego w Żegocie oraz poświęcenie rodziny Ulmów, która oddała życie za ratowanie Żydów.

Wicepremier stwierdził, że wpis Jad Waszem to przeinaczanie historii. – Niemcy stworzyli obozy, Niemcy je wymyślili, Niemcy je rozmieścili na terytorium Polski, innych państw, które były okupowane. Polacy walczyli z hitlerowskimi Niemcami i z Rosją sowiecką. Polacy bronili i oddali swoje życie za Żydów. Najwięcej Polaków ma swoje drzewka w instytucie Jad Waszem – napisał.

Skandaliczny wpis Jad Waszem

Instytut Jad Waszem napisał w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności". "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" – napisał instytut. Zachęcił przy tym do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

W niedzielę wieczorem Jad Waszem napisał na X, że w artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida był wydany przez niemieckie władze.

Ambasador Izraela wezwany do MSZ

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w poniedziałek na platformie X, że wezwał ambasadora Izraela. "Ponieważ wprowadzający w błąd wpis nie został poprawiony, postanowiłem wezwać ambasadora Izraela do MSZ" – przekazał.

W niedzielę Radosław Sikorski zaapelował do Jad Waszem o poprawienie skandalicznego wpisu. "Proszę po prostu napisać od nowa z dopiskiem »Okupowane przez Niemców«" – napisał szef MSZ.

"Nie wierzyłem własnym oczom". Tusk o wpisie Jad Waszem na temat Polski