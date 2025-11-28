Boże, widzisz, a nie grzmisz. Kolejny skandal kard. Fernándeza

Tragedia polega na tym, że Fernández nie jest tylko "zwykłym kardynałem” – ale prefektem najważniejszego urzędu Kościoła, Dykasterii Nauki Wiary. Tymczasem to, co wyprawia z głoszeniem tej wiary, budzi po po prostu wstyd, zażenowanie, zgorszenie. Śmiać się czy płakać, naprawdę nie wiadomo…

O co chodzi tym razem?

Otóż 27 listopada kardynał udzielił krótkiego wywiadu znanej amerykańskiej dziennikarce, która pracuje w Rzymie, Diane Montagna. Mówił o Matce Bożej – a konkretnie o używaniu wobec Niej tytułu "Współodkupicielka”.