Boże, widzisz, a nie grzmisz. Kolejny skandal kard. Fernándeza

Gdybym był zajadłym antyklerykałem, kardynał Victor Manuel Fernández stałby się moją ulubioną postacią współczesnego Kościoła. Chyba trudniej bardziej ośmieszać katolicyzm, niż tak, jak robi to właśnie on…
Tragedia polega na tym, że Fernández nie jest tylko "zwykłym kardynałem” – ale prefektem najważniejszego urzędu Kościoła, Dykasterii Nauki Wiary. Tymczasem to, co wyprawia z głoszeniem tej wiary, budzi po po prostu wstyd, zażenowanie, zgorszenie. Śmiać się czy płakać, naprawdę nie wiadomo…
O co chodzi tym razem?
Otóż 27 listopada kardynał udzielił krótkiego wywiadu znanej amerykańskiej dziennikarce, która pracuje w Rzymie, Diane Montagna. Mówił o Matce Bożej – a konkretnie o używaniu wobec Niej tytułu "Współodkupicielka”.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.