Zepsuta busola

Rewolucję spowodować ma reforma, która wdrożona będzie w szkołach podstawowych od 1 września przyszłego roku. Radykalnie zmienić ma ona – cytuję – „sposób myślenia o edukacji – od nacisku na wiedzę przedmiotową ku równowadze między kompetencjami, sprawczością i doświadczeniem ucznia”. Reforma zatytułowana „Kompas Jutra” to – jak się dowiadujemy –