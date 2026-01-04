Zwyczajny faszyzm

Życie codzienne miasteczka i gminy Oberstdorf w latach 1918–1945: z początku tęsknota za monarchią i nieufność wobec nowoczesności, a potem kwitły już wokół nie tylko alpejskie szarotki, lecz także lokalne struktury NSDAP.
Podstawą książki Julii Boyd (znamy ją z książki „Wakacje w Trzeciej Rzeszy. Narodziny faszyzmu”) były archiwa gminne, ale opowieść utkana została także z wielu innych dokumentów, przede wszystkim fragmentów rozmaitych wspomnień, często niepublikowanych.
Praca w archiwum pozwoliła na wybranie najciekawszych bohaterów, poprzez losy których wszystko miało być opowiedziane, a gdy lista nazwisk była gotowa, można było szukać dodatkowych materiałów o lokalnych weteranach, politykach, aktywistach NSDAP, dziennikarkach, przedsiębiorcach, wreszcie turystach.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
