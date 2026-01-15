Ksiądz oskarżony o molestowanie. Sąd dwukrotnie go uniewinnił

Ks. Damian Fołtyn, rzecznik Kurii Diecezji Radomskiej, poinformował, że w związku z wysuniętym oskarżeniem wobec ks. Leona, emerytowanego proboszcza z Pionek, sprawa została podjęta przez państwowy wymiar sprawiedliwości. – Na skutek przeprowadzonego postępowania Sąd I oraz II instancji uniewinnił tego kapłana od zarzutu molestowania seksualnego osoby nieletniej. Sprawa ta była również przedmiotem postępowania kanonicznego, którego rezultat został przesłany do Dykasterii Nauki Wiary – informuje Kuria.

Przypomnijmy, że 18-latek, który oskarżył księdza, został zatrzymany przez Policję. Mężczyzna zaatakował duchownego na ulicy. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że motywem jego działania była krzywda, jakiej miał doznać w dzieciństwie ze strony kapłana.

Sąd Okręgowy w Radomiu jako sąd drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kozienicach, który w czerwcu 2025 r. uniewinnił 83-letniego księdza Leona C. od zarzutu przedstawionego mu przez prokuraturę.

Pobicie księdza

Do pobicia księdza Leona doszło w 2023 roku na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich w Pionkach, od strony Al. Królewskiej. Ks. Leon Cz. wracając z posługi od chorych został zaatakowany, przewrócony i pobity przez mężczyznę.

– Ksiądz ubrany w stój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych, wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Dla sprawcy ten fakt ani to, że atakuje starszą 80-letnią osobę, nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna – przekazał w oświadczeniu ks. Wincewicz.

Całe wydarzenie rozegrało się tuż po godz. 13.00. Po badaniu w szpitalu i zgłoszeniu na policję ks. Leon wraca w domu do sił, choć z widocznymi zewnętrznymi obrażeniami.

