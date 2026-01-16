Co Putin sądzi o przejęciu Grenlandii? Jest stanowisko Kremla

– Wychodzimy z założenia, że Grenlandia jest częścią terytorium Królestwa Danii – przekazał Pieskow na konferencji prasowej. Rzecznik Kremla stwierdził, że sytuacja jest "dość kontrowersyjna" i "z punktu widzenia prawa międzynarodowego nadzwyczajna".

Jak dodał, "prawo międzynarodowe nie jest dla prezydenta USA Donalda Trumpa priorytetem, o czym ten sam powiedział".

Biały Dom reaguje na ruchy wokół Grenlandii

Tymczasem Europa jednoczy się wokół Grenlandii, sprzeciwiając się chęci przejęcia wyspy przez USA. Jak zareagował Biały Dom?

– Obecność europejskich wojsk na Grenlandii nie wpłynie na proces podejmowania decyzji przez prezydenta Donalda Trumpa ani na sam cel pozyskania Grenlandii – oświadczyła rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt, pytana o to, co dzieje się wokół kontrolowanej przez Danię wyspy.

– Nie sądzę, by wojska z Europy w ogóle wpłynęły na proces decyzyjny ani na jego (Trumpa – red.) cel pozyskania Grenlandii – powiedziała Leavitt podczas czwartkowego briefingu prasowego. Liczna państwa europejskie deklaruję wysłanie na wyspę niewielkich oddziałów wojsk na ćwiczenia. Na Grenlandii są już wojska duńskie. Wsparcie zapowiedziały Szwecja i Norwegia.

USA mogą kupić Grenlandię. Ludzie Trumpa podali kwotę

Jak podają stacje telewizyjne CBS i NBC, Stany Zjednoczone mogłyby zapłacić za duńskie terytorium aż 700 mld dolarów, czyli w przeliczeniu – 2,5 biliona złotych.

Kwota oferty, jaką Waszyngton mógłby przedstawić Kopenhadze, została oszacowana przez naukowców i byłych urzędników USA, którzy są w otoczeniu Donalda Trumpa.

"Proponowana suma to ponad 2/3 rocznego budżetu Departamentu Obrony USA. Zgodnie z podpisaną w grudniu ustawą o autoryzacji obrony narodowej Stanów Zjednoczonych na rok fiskalny 2026, na ten cel przewidziano ok. 901 mld dolarów" – podaje portal Radia Zet.

Donald Trump zapowiada jednak, że Stany Zjednoczone i tak przejmą Grenlandię. Prezydent USA wezwał niedawno państwa NATO do wywierania presji na Danię, by ta "sama się z wyspy natychmiast wyniosła".

