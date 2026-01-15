"Dobrze powiedziane". Orban komentuje słowa Nawrockiego o Grenlandii

Premier Węgier Viktor Orban udostępnił na platformie X wpis konta Globe View News, w którym przytoczono wypowiedź prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą Grenlandii. Orban skomentował go krótko: "Dobrze powiedziane. Dobry punkt!".

Karol Nawrocki: Liczę, że ta sprawa rozwiąże się na drodze dyplomatycznej

W udostępnionym poście Globe View News zacytowano słowa Nawrockiego: "Myślę, że dyskusja o Grenlandii powinna pozostać przede wszystkim sprawą premiera Danii i prezydenta Donalda Trumpa". Prezydent Karol Nawrocki mówił o sprawie Grenlandii podczas wizyty w Londynie. Po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem podkreślił, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji i Chin kwestia strategicznie położonej Grenlandii wymaga dyskusji na zasadach partnerskich. Nawrocki zaznaczył, że liczy na dyplomatyczne rozwiązanie między Stanami Zjednoczonymi a Danią.

– Zdajemy sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Grenlandii i liczę, że ta sprawa rozwiąże się na drodze dyplomatycznej pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a panią premier Danii – powiedział Nawrocki. – Mam wielką nadzieję, że tak to się skończy – dodał.

Rozmowy z USA, które niczego nie rozstrzygnęły

Tymczasem w środę wieczorem w Stanach Zjednoczonych odbyły się rozmowy dotyczące przyszłości Grenlandii, w których udział wzięli m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio, a także ministrowie spraw zagranicznych Danii i Grenlandii. Duńska dyplomacja przekazała po spotkaniu, że dyskusja była "szczera, ale też konstruktywna". Minister spraw zagranicznych Danii Lars Løkke Rasmussen przyznał po spotkaniu, że mimo rozmów nie udało się wpłynąć na stanowisko Stanów Zjednoczonych. – Nie udało się zmienić stanowiska USA. Wciąż mamy fundamentalny spór, dlatego będziemy kontynuować rozmowy – powiedział Rasmussen.

Odnosząc się do argumentów amerykańskiej administracji, według których Grenlandia pod rządami Danii może stać się celem działań Chin lub Rosji, Rasmussen stwierdził: – Nie ma natychmiastowego zagrożenia ze strony Chin czy Rosji, podkreślając jednocześnie, że "nie ma potrzeby, żeby USA przejmowały Grenlandię".

Głos zabrała także minister spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt. Jak zaznaczyła, Nuuk chce wzmacniać współpracę z Waszyngtonem w kwestiach bezpieczeństwa, jednak Grenlandia nie zgadza się na scenariusz włączenia wyspy do Stanów Zjednoczonych.

