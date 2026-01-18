Krychowiak: Zawsze można zajść wyżej
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Krychowiak: Zawsze można zajść wyżej

Dodano: 
Piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak podczas konferencji prasowej
Piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak podczas konferencji prasowej Źródło: PAP / Marcin Gadomski
Z Grzegorzem Krychowiakiem, popularnym polskim piłkarzem rozmawia Łukasz Majchrzyk.

Łukasz Majchrzyk: Czołówka serialu o panu, który jest dostępny w serwisie SkyShowtime, skojarzyła mi się z filmami o Jamesie Bondzie.

Grzegorz Krychowiak: Też tak pomyślałem, kiedy zobaczyłem to pierwszy raz.

Tytuł „Krychowiak: krok od szczytu” sugeruje, jakby czegoś zabrakło do wejścia na sam szczyt w trakcie kariery piłkarskiej?

Nie chcę zdradzać zbytnio fabuły, bo do tego tytułu jest wiele odniesień w samym serialu, ale mogę powiedzieć, że według mnie każdy ma swój szczyt i tylko od niego zależy, jak wysoko dotrze na swojej drodze. W drodze na Mount Everest doszedłem do takiego momentu, który odpowiednio pokazuje moją karierę piłkarską.

Jako piłkarz mógł pan zajść jeszcze wyżej?

Zawsze można zajść wyżej. Zawsze można zrobić coś lepiej, więcej pracować, podjąć lepsze decyzje dotyczące zmian klubów. Czy jednak, będąc wyżej, stałbym się bardziej spełnionym lub szczęśliwym zawodnikiem, to jest już inna kwestia. To jest gdybanie, a ja biorę swoją karierę taką, jaka była.

Miał pan poczucie, że w pewnym momencie stał się jedną z trzech, czterech największych gwiazd polskiego futbolu?

Wywiad został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także