Rok więzienia za obrazę Kongresu? Clintonowie w poważnych tarapatach

To efekt ich odmowy stawienia się na przesłuchania przed komisją Izby Reprezentantów. Sprawa dotyczy odmowy złożenia zeznań w ramach śledztwa dotyczącego Jeffreya Epsteina – skazanego przestępcy seksualnego, który w 2008 roku usłyszał wyrok za nakłanianie nieletnich do prostytucji.

"Sprawiedliwość powinna być stosowana jednakowo"

W środę Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów zagłosowała za postawieniem Clintonów w stan oskarżenia. Republikański przewodniczący komisji James Comer podkreślił, że decyzja ma być jasnym sygnałem, iż "nikt nie stoi ponad prawem", a sprawiedliwość powinna być stosowana jednakowo – niezależnie od pozycji czy prestiżu. Głosowania przebiegały głównie według podziału partyjnego. W przypadku Hillary Clinton wynik wyniósł 28 do 15, przy czym trzech Demokratów poparło Republikanów. W sprawie Billa Clintona za oskarżeniem opowiedziało się 34 członków komisji, przeciw było 8, a dziewięciu Demokratów zagłosowało razem z Republikanami.

Według doniesień amerykańskich mediów Clintonowie pozostają w sporze z komisją od wielu miesięcy. Do przewodniczącego komisji mieli wysłać list, w którym przekonywali, że podejmowali próby współpracy i proponowali rozmowy o ograniczonym zakresie, jednak ich propozycje były odrzucane. Ich zdaniem wezwania na przesłuchania nie służą celom ustawodawczym, lecz są wykorzystywane do nękania i osiągania korzyści politycznych.

Były prezydent spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem

"Washington Post" przewiduje, że decyzja komisji otwiera drogę do lutowego głosowania w całej Izbie Reprezentantów. W jego wyniku ustalenia dotyczące obrazy Kongresu mogą zostać przekazane do Departamentu Sprawiedliwości, który zdecyduje, czy wszcząć postępowanie karne. Za obrazę Kongresu grozi kara do roku więzienia.

Clintonowie podkreślają, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia i dotychczas nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwa powiązane z Epsteinem. Wcześniej rzecznik Billa Clintona informował, że były prezydent spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem, jednak – jak zapewniał – nie miał wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty.

