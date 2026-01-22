"Wchodzimy na drogę sądową". Ejchart będzie miała kłopoty

Chodzi o wypowiedź Ejchart, która padła 27 listopada 2025 w rozmowie na portalu YouTube w programie "Patologia PiS w więzieniu”. Wiceminister sprawiedliwości zarzuciła uczelni, że przekazała Marcinowi Romanowskiemu, byłemu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, mieszkanie na Saskiej Kępie w Warszawie.

– Uczelnia się stawała coraz bardziej niezależna od Ministra Sprawiedliwości (…) A w tym samym czasie Minister Sprawiedliwości przekazywał na jej rzecz różne nieruchomości (…) i w ten sposób Służba Więzienna straciła różne nieruchomości w Zakopanem (…).Tych nieruchomości było znacznie więcej, czy chociażby mieszkanie na Saskiej Kępie, które zostało kupione, w którym zresztą pan minister, były minister, wiceminister sprawiedliwości Romanowski miał swoje biuro – stwierdziła Ejchart.

AWS: Wchodzimy na drogę sądową

W wydanym oświadczeniu uczelnia podkreśliła, że "nie jest właścicielem, nie dysponowała, nie posiada i nigdy nie posiadała, ani nie dysponowała nieruchomością na Saskiej Kępie". Dodano, że wiceminister "podała nieprawdziwe informacje mające na celu szkalowanie dobrego imienia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości".

"Wobec powyższego zgodnie z art. 23, 24 w zw. z art. 43 Kodeksu cywilnego, niniejszym wzywam Panią Marię Ejchart do natychmiastowego zaprzestania naruszenia dóbr osobistych Uczelni (...) Nadto, wnoszę o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków tego naruszenia, w szczególności złożenia przeprosin wobec Uczelni, jej organów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, studentów i pracowników Uczelni, jak i podanie tychże przeprosin do publicznej wiadomości" – czytamy w komunikacie.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest pierwszą uczelnią służby więziennej w Europie, która otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. Obecnie na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, uczy się ponad 800 studentów. Dodatkowo na prowadzoną w Uczelni aplikację kuratorską przyjęto też ponad 100 aplikantów kuratorskich.

