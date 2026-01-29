Niemcy napisali o Auschwitz. Zapomnieli wspomnieć o zamordowanych Polakach

Przedstawiciele niemieckiego rządu upamiętnili 81-rocznicę oswobodzenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Z kolei w środę na niemieckich stronach rządowych opublikowano komunikat poświęcony wydarzeniom z czasów II wojny światowej.

Niemcy stwierdzili, że "Auschwitz jest symbolem niezmierzonych zbrodni reżimu nazistowskiego" oraz że "w latach 1933-1945 naziści wymordowali ponad sześć mln Żydów".

"Miliony innych ludzi zostały pozbawione praw, prześladowane i zamordowane. Wśród nich znaleźli się między innymi Sinti i Romowie, Świadkowie Jehowy, przedstawiciele mniejszości seksualnych, przeciwnicy polityczni i osoby niepełnosprawne" – czytamy.

W całym wpisie nie ma ani słowa o tym, że Niemcy wymordowali w obozie tysiące Polaków.

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele Muzeum Auschwitz-Birkenau. "Jest głęboko niepokojące, że w oświadczeniu z okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz nie wspomniano o polskich ofiarach obozu. Ostatecznie to właśnie dla tej grupy państwo niemieckie utworzyło obóz koncentracyjny Auschwitz na terenie okupowanej Polski. Odpowiedzialne podejście do rzetelności historycznej powinno to uwzględniać" – napisano w komentarzu zamieszczonym w sieci.

Skandal w Auschwitz. Obrażono prezydenta Polski

Prezydent Karol Nawrocki wziął we wtorek udział w obchodach 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Podczas obchodów doszło z winy organizatorów do skandalu, o którym informował na antenie Radia Wnet prezydencki minister Wojciech Kolarski.

– Prezydent Rzeczypospolitej, głowa państwa, prezydent Karol Nawrocki, który uczestniczył w tej uroczystości poprzez prowadzącego nie został zauważony. To sytuacja kuriozalna, a proszę wierzyć, że jako prezydentki minister, który w jedenasty rok pełni ministerialną służbę, z taką sytuacją się nigdy nie spotkałem – przyznał.

