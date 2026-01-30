Rolnicy wyzwani od "szumowin"? Skandal na spotkaniu z ministrem

Chodzi o spotkanie rolników z ministrem Stefanem Krajewskim w Siedlcach. Nie wiemy na razie, jak dokładnie rozpoczęło się całe zajście prowadzące do spięcia, ale na początku nagrania atmosfera jest gorąca.
Współpracownik ministra nazwał rolników "szumowinami"?
W pewnym momencie współpracownik ministra miał nazwać rolników "szumowinami". Na materiale video z najścia słyszymy, jak zgromadzeni domagają się do polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego reakcji na zachowanie jednej z osób – z tego co mówią, prawdopodobnie jego współpracownika.
– Panie ministrze, czy tamten pan w okularach, jest z pana resortu? Ten, który się uśmiecha. Nazwał w tej chwili rolników szumowinami – mówi do Krajewskiego jeden z zebranych.
– Pan powiedział, że szumowin na takie spotkania się nie zaprasza. Tak powiedział do mnie personalnie – mówi obecna na miejscu kobieta, a kilka kolejnych osób wzywa mężczyznę, by przeprosił.
Mężczyzna także zostaje wyzwany – od "gnid", natomiast minister Krajewski apeluje do wszystkich o zachowanie spokoju. – Nie wiem, kto co powiedział do kogo. Na części tej formalnej rozmawialiśmy poważnie o poważnych tematach i tego się trzymajmy dalej – apeluje.
PiS i Konfederacja: PSL zdrajcy polskiej wsi
"Polskie Stronnictwo Ludowe – to jest wasze podejście do rolników? JESTEŚCIE ZDRAJCAMI POLSKIEJ WSI!" – skomentowała tę sytuację w kontekście ogólnej polityki ludowców Konfederacja. W podobnym tonie wypowiadają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. "PSL = ZDRAJCY POLSKIEJ WSI" – napisał poseł tego ugrupowania Dariusz Matecki.
Spośród licznych zarzutów wobec polityki rządu Donalda Tuska na odcinku polskiego rolnictwa najważniejsze dotyczy w ostatnim czasie umowy UE-Mercosur, która uderzy w branżę rolno-spożywczą oraz w zdrowie konsumentów żywności z uwagi na chemiczne środki stosowane na masową skalę w państwach Ameryki Południowej.
Krajewski: Proszę nie kłamać
Odpowiadając na wpisy minister Stefan Krajewski napisał na X, że są to kłamstwa, a słowa takie nie padły z ust jego współpracownika.
