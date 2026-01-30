Korwin-Mikke: Powstanie Styczniowe to była tragedia

Zacznijmy od genezy tego powstania. Dlaczego do tego powstania doszło? Otóż trzydzieści parę lat wcześniej odbyło się Powstanie listopadowe, w wyniku którego Królestwo Polskie utraciło niepodległość, ale zachowało autonomię.

Mikołaj był wściekły trochę na Polaków, ale właściwie to się ucieszył, bo nie musiał być już królem konstytucyjnym, bo zdobył władzę mieczem, więc mógł narzucać Polakom co chce. Jednak autonomię zachował. Finlandia i Polska miały daleko posuniętą autonomię. No i mimo tej autonomii nie bardzo wierzono Polakom, że będą realnymi poddanymi Króla Polskiego w tym momencie i próbowano Polaków zrusyfikować.