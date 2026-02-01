Logiki nie wykryto
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Logiki nie wykryto

Dodano: 
Pisarka Blanka Lipińska
Pisarka Blanka Lipińska Źródło: PAP / Mateusz Marek
GWIAZDOBZDUR Pisarka Blanka Lipińska wielokrotnie publicznie deklarowała, że bycie matką nie jest dla niej.

I gdyby tylko na tym poprzestała, ale nie, medialna atencja musi się zgadzać. Postanowiła zatem poobrażać trochę tych, którzy dzieci chcą. Wykorzystała do tego jedno z pytań zadanych przez instagramowego obserwatora: „Dlaczego ludzie chcą mieć dzieci?”. – Nie mam pojęcia! Szczerze. Dla mnie to uwiązanie się w odpowiedzialności i obowiązkach na lata, a troska i „martwienie” to kwestia do końca życia. Przez pierwsze x lat ten zależny od ciebie człowiek ciągle coś chce, potrzebuje, oczekuje... nie, nie rozumiem, po co to komu – stwierdziła. – Żeby rasa ludzka przetrwała? A po co? My jesteśmy największymi szkodnikami tego świata, które wyłącznie go niszczą! Bo jakby moja mama tak myślała, to by mnie nie było? Jakby mnie nie było, to bym nie wiedziała, że mnie nie ma, więc co to za różnica? Nie ma dla mnie żadnego logicznego uzasadnienia w chęci posiadania potomstwa – kontynuowała celebrytka. Nieco później Lipińska udostępniła wiadomość, którą otrzymała od fanki.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także