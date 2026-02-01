Fundusz w kajdankach

Pierwszy dzień procesu ks. Olszewskiego i urzędniczek za nami. Nie sądziliśmy, że rozprawie towarzyszyć będą odgłosy rozpruwania szaf w KRS. Symboliczne. Pomimo wielogodzinnych protestów wszystkich obrońców sąd proceduje w rażąco wadliwym składzie. Dwoje jego członków zostało wyznaczonych ręcznie, wbrew ustawie obligującej do wyłonienia ich w drodze losowania. Dożyliśmy ciekawych czasów” – napisał w serwisie X mec. Adam Gomoła, jeden z pełnomocników duchownego. Proces w sprawie przyznania 66 mln zł Fundacji Profeto ruszył dwa tygodnie temu. Według prokuratury kierowana przez ks. Olszewskiego fundacja nie spełniała wymaganych kryteriów, stąd przyznanie i korzystanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości stanowiło przestępstwo przeciw mieniu. Księdzu i byłym urzędniczkom – Urszuli D. oraz Karolinie Ś. – zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Warto zaznaczyć, że budowany ze środków FS ośrodek Archipelag na warszawskim Wilanowie stoi w stanie surowym (o celach inicjatywy rozmawiałam z ks. Michałem Olszewskim jeszcze przed zatrzymaniem, w lutym 2024 r., „Do Rzeczy” nr 7/2024).

Potrzebujący na lodzie