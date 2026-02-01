Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone

Wysoka siła ssania, system mopowania, który skutecznie czyści podłogi, świetna technologia zarządzania energią, duża autonomia działania oraz intuicyjna obsługa – to największe zalety robota sprzątającego chińskiej marki Ecovacs.
Zarówno sam robot, jak i bezworkowa stacja dokująca wyglądają nowocześnie i minimalistycznie, choć wolałbym kolor biały od czarnego, na którym szybko widać kurz i inne zabrudzenia. Konfiguracja robota jest intuicyjna, a sposób nawigowania poprawia się z każdym przejazdem. Prosta jest też obsługa za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych (ten robot zna m.in. język polski).
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
