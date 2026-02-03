Koniec sprawy Nowaka w Polsce. Zapadła prawomocna decyzja
Udostępnij14 Skomentuj
Opinie

Koniec sprawy Nowaka w Polsce. Zapadła prawomocna decyzja

Dodano: 
Sławomir Nowak, były minister transportu
Sławomir Nowak, były minister transportu Źródło: PAP / Leszek Szymański
Warszawski Sąd Okręgowy prawomocnie umorzył tzw. polski wątek sprawy byłego ministra transportu Sławomira Nowaka.

Tym samym oddalono zażalenie prokuratury, która kwestionowała wcześniejszą decyzję sądu rejonowego. Sprawa dotyczyła m.in. podejrzeń o pomoc w uzyskiwaniu stanowisk i kontraktów w spółkach Skarbu Państwa oraz przyjęcia 760 tys. zł za zorganizowanie spotkania przedstawicieli firmy deweloperskiej z władzami Gdańska. W śledztwie pojawił się również zarzut prania pieniędzy na kwotę blisko 8 mln zł.

"Brak faktycznych podstaw do postawienia zarzutów"

W uzasadnieniu postanowienia sędzia Anna Szymacha-Zwolińska wskazała, że w toku postępowania stwierdzono oczywisty brak faktycznych podstaw do postawienia zarzutów. Oznacza to, że decyzja o umorzeniu jest ostateczna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Sprawa byłego ministra była podzielona na dwa wątki – polski i ukraiński. Zarzuty dotyczyły zarówno działalności w Polsce, jak i okresu pracy w ukraińskiej agencji drogowej, którą kierował od 2016 roku. W 2021 roku prokuratura postawiła mu kilkanaście zarzutów, głównie o charakterze korupcyjnym. Podobne zarzuty sformułowały również organy ścigania po stronie ukraińskiej.

Dwa wątki śledztwa

We wrześniu 2023 roku sąd zdecydował o rozdzieleniu spraw na dwa odrębne postępowania. Proces dotyczący wątku ukraińskiego rozpoczął się latem 2024 roku przed warszawskim sądem. Z kolei już we wrześniu 2025 roku sąd rejonowy umorzył postępowanie w zakresie tzw. polskiego wątku, powołując się na brak dowodów potwierdzających popełnienie przestępstwa.

W polskim śledztwie Nowakowi zarzucano m.in. przyjmowanie łapówek w zamian za pomoc w zdobywaniu stanowisk i kontraktów w państwowych spółkach. Oskarżenie obejmowało także zarzut prania pieniędzy na kwotę blisko 8 mln zł oraz działania z okresu, gdy pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska oraz ministra transportu i gospodarki morskiej.

Czytaj też:
Zwrot w sprawie Sławomira Nowaka. Co dalej z umorzeniem głośnej afery?Czytaj też:
Szłapka zapytany o Nowaka. "Nie wyobrażam sobie"

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: RMF 24 / DoRzeczy.pl
Czytaj także