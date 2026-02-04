"Wariaci albo ruscy agenci". Brudziński ostro o otoczeniu Brauna

W miniony weekend w kompleksie Arche Pałac i Folwark Łochów odbył się Kongres Inicjatyw Narodowych Gospodarczych i Samorządowych (KINGS), organizowany przez Konfederację Korony Polskiej. W wydarzeniu wzięło udział blisko tysiąc osób, w tym eksperci, praktycy i liderzy opinii. Celem kongresu, jak wskazywali jego organizatorzy, było wskazanie kierunku i pokazanie, jak może wyglądać państwo zarządzane w sposób odpowiedzialny, suwerenny i efektywny. Wydarzenie odbiło się szerokim echem, także z uwagi na kontrowersyjne tezy, głoszone przez niektórych z zaproszonych gości. Głos w sprawie otoczenia Brauna zabrał w środę Joachim Brudziński.

Otoczenie Brauna? Brudziński: Wariaci albo ruscy agenci

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do tematu w programie Super Expressu "Poranny Ring". Według niego, "argumenty, czy te słowa, które padają z ust chociażby ekspertów Brauna, jednoznacznie wskazują, że albo mamy do czynienia z wariatami, albo z ruskimi agentami".

– Braunowi na pewno w określonym momencie w sukurs przyjdzie […] zarówno Tusk, jak i Kosiniak Kamysz. Dlaczego? Dlatego, że ich jedyną szansą na to, żeby PiS do władzy nie wróciło, to jest hodowanie takich bytów, takich efemeryd, takich szajbusów. Tusk robił to i środowisko skupione, różnego rodzaju ludzie tak zwanego szarego cienia, takie byty, takie kreatury jak Palikot, zawsze budowali na rok, na dwa lata przed wyborami – mówił.

Brudziński apeluje do kolegów z PiS ws. Brauna

Według Brudzińskiego, Prawo i Sprawiedliwość nie powinno rywalizować z Grzegorzem Braunem na radykalizm. – My nie jesteśmy środowiskiem radykalnym, my jesteśmy środowiskiem racjonalnym. Próba – i tutaj też taka moja uwaga do tych wszystkich moich koleżanek i kolegów, którzy chcieliby się z Braunem ścierać na radykalizm – no jest czymś aberracyjnym – powiedział i dodał: "Nie można, mając po jednej stronie Brauna, Jaszczura czy jakieś inne indywidua, które się skupiły dzisiaj wokół Brauna, z nimi rywalizować na radykalizm, bo co mielibyśmy tutaj powiedzieć?".

Czytaj też:

Braun "koszmarem" PiS. W partii Kaczyńskiego znów zawrzałoCzytaj też:

Czarne chmury nad Polską 2050? Tego obawiają się w KO