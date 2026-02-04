Pekin i Moskwa chcą wspólnie strzec "globalnej stabilności strategicznej"

Obaj przywódcy, jak donoszą media, mieli zwrócić uwagę na – ich zdanie – rosnące napięcia międzynarodowe.

Rosja i Chiny chcą wspólnie bronić globalnej stabilności strategicznej

Xi Jinping podkreślił, że od początku roku sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej burzliwa i wezwał do wspólnej obrony "globalnej stabilności strategicznej" oraz systemu opartego na prawie międzynarodowym.

Władimir Putin miał z kolei określić relacje z Chinami jako ważny czynnik stabilizujący w obliczu globalnych turbulencji. Podkreślił także rosnące znaczenie współpracy energetycznej – Rosja pozostaje jednym z głównych dostawców surowców do Chin. Jednocześnie dynamicznie rośnie wymiana handlowa w sektorze rolnym, która według rosyjskich danych wzrosła o ponad 20 procent. Jak przekazuje Reuters, Putin przyjął zaproszenie Xi do odwiedzenia Chin w pierwszej połowie 2026 roku oraz potwierdził udział w szczycie APEC w Shenzhen w listopadzie.

Zbieżność poglądów na temat relacji z USA

Obaj przywódcy wyrazili zbieżność poglądów na temat relacji z Stanami Zjednoczonymi, podkreślając potrzebę współpracy opartej na prawie międzynarodowym i Karcie Narodów Zjednoczonych.

Jak donosi The Washington Post, podczas rozmowy Putin miał podkreślić, że Waszyngton nie odpowiedział na jego propozycję przedłużenia o rok traktatu New START, który wygasa w tym tygodniu. Podkreślił, że Rosja będzie działać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, pozostając otwartą na negocjacje w celu zapewnienia strategicznej stabilności.

Przywódcy omówili również napięcia związane z Iranem oraz sytuację w Wenezueli i na Kubie, przy czym obaj przywódcy opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowego poziomu współpracy z Caracas i Hawaną

Putin pochwalił ponadto strategiczne partnerstwo energetyczne z Chinami oraz współpracę w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej i projektów wysokich technologii, w tym badań kosmicznych.

Czytaj też:

ETPCz rozlicza Rosję za sprawę Nawalnego. Jednoznaczny wyrok