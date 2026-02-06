Ogień rewolucji

Z PÓŁDYSTANSU Unicestwia wszystko. Nie daj Boże go rozpalić!
"Płomienie" Stanisława Brzozowskiego, flagowa powieść rodzimego modernizmu, ukazuje los polskiego szlachcica. Michał Kaniowski, idealista studiujący w Petersburgu, pragnie uszczęśliwić ludzkość. Podobny cel przyświeca potajemnemu kółku młodocianych buntowników, do którego przystaje. Eliminację nierówności społecznych i upowszechnienie sprawiedliwości mają zapewnić działania terrorystyczne.
Owe zalążki przyniosły jednak przerażające rezultaty. Przedstawiła je choćby Zofia Kossak – osobiście doświadczona barbarzyństwem rewolucji bolszewickiej – na kartach "Pożogi".
Źródło: DoRzeczy.pl
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.