Ogień rewolucji

"Płomienie" Stanisława Brzozowskiego, flagowa powieść rodzimego modernizmu, ukazuje los polskiego szlachcica. Michał Kaniowski, idealista studiujący w Petersburgu, pragnie uszczęśliwić ludzkość. Podobny cel przyświeca potajemnemu kółku młodocianych buntowników, do którego przystaje. Eliminację nierówności społecznych i upowszechnienie sprawiedliwości mają zapewnić działania terrorystyczne.

Owe zalążki przyniosły jednak przerażające rezultaty. Przedstawiła je choćby Zofia Kossak – osobiście doświadczona barbarzyństwem rewolucji bolszewickiej – na kartach "Pożogi".