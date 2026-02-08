Awantura ambasadora USA

Pomysł, żeby publicznie besztać najpierw marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, a następnie przywoływać do porządku premiera Donalda Tuska – to przejaw braku roztropności. I to całkiem niezależnie od komunistycznej przeszłości obecnego lidera Nowej Lewicy. Tom Rose zapomniał, że w tym przypadku chodzi o marszałka polskiego Sejmu – kimkolwiek by on był, reprezentuje polskie państwo i dlatego nie jest rzeczą właściwą używanie w stosunku do niego tonu pogardliwego, właściwego wobec wasala czy giermka.