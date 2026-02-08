Puszka Pandory Epsteina
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie
  • Wojciech GolonkaAutor:Wojciech Golonka

Puszka Pandory Epsteina

Dodano: 
Jeffrey Epstein, milioner skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich
Jeffrey Epstein, milioner skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich Źródło: Netflix
Mimo krzyczącej tragedii złamanych istnień ludzkich przez przestępstwa na tle seksualnym samo sedno sprawy Epsteina nie zostanie rozwiązane dopóty, dopóki Amerykanie nie uzyskają odpowiedzi na pytanie, kto chciał w ten sposób kontrolować elity w USA

Puszka Pandory z etykietą „Epstein” została otwarta. Skutki dały się odczuć nawet nad Wisłą, gdzie premier Donald Tusk zapowiedział powołanie rządowego zespołu do zbadania polskich wątków tego „szatańskiego kręgu”. Sama sprawa oczywiście najbardziej rezonuje w świecie anglosaskim, choć nie tylko – do tego stopnia Jeffrey Edward Epstein budował sieć globalnych kontaktów, usilnie próbując ją umoczyć doznawaniem uciech cielesnych w jego rezydencjach z dziewczynami pod jego pieczą specjalnie rekrutowanymi w tym celu z całego świata, również nieletnimi. Pewien całościowy obraz, wyłaniający się z tych akt, nie kojarzy się inaczej niż właśnie z metodycznym i wytrwałym zbieraniem, na przestrzeni lat, kompromatów na możnych tego świata. Narzucające się naczelne pytanie to „Dla kogo?”, bo „Dlaczego?” jest przecież oczywiste.

Z tą puszką Pandory wiąże się jednak zasadniczy problem: z opublikowanych materiałów, mimo niesłychanej atmosfery skandalu i możliwych przestępstw na tle pedofilii i wymuszonej prostytucji, w różnych przypadkach po prostu nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy dany celebryta, polityk lub biznesmen utrzymujący kontakty z Epsteinem rzeczywiście skorzystał z jego przybytków rozkoszy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także