Gazda, ceper i KSeF

Przechodzi ceper i mówi: „Uważajcie, gazdo, bo jak tak piłować będziecie, to spadniecie”. Gazda jednak myśli: „A co tam ceper jakiś będzie mi godoł” – i piłuje dalej. I oczywiście spada wraz z gałęzią. Wstaje, otrzepuje się i mówi do siebie: „Prorok jakowyś, czy co?”.