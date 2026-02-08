Gazda, ceper i KSeF
  Łukasz Warzecha

Gazda, ceper i KSeF

Strona internetowa logowania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
Notatnik malkontenta II Pamiętają państwo dowcip, jak to siedzi góral na drzewie na gałęzi i piłuje ją między sobą a pniem?

Przechodzi ceper i mówi: „Uważajcie, gazdo, bo jak tak piłować będziecie, to spadniecie”. Gazda jednak myśli: „A co tam ceper jakiś będzie mi godoł” – i piłuje dalej. I oczywiście spada wraz z gałęzią. Wstaje, otrzepuje się i mówi do siebie: „Prorok jakowyś, czy co?”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

