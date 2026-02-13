"Dziwne wypowiedzi". Kukiz o wykluczeniu Jakubiaka

Do niedawna koło poselskie Demokracja Bezpośrednia (wcześniej Wolni Republikanie) tworzyli: Jarosław Sachajko, Paweł Kukiz, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marek Jakubiak. Podjęto jednak decyzję o wykluczeniu Jakubiaka, który obecnie figuruje na liście posłów niezrzeszonych. W rozmowie z Onetem były kandydat na prezydent przyznał, że jest zaskoczony decyzją o wykluczeniu. – Nie wiem, co kolegom przyszło do głowy. Jestem tą decyzją zaskoczony – powiedział pod koniec stycznia zaznaczając, że w ostatnim czasie przebywał poza granicami kraju i nie uczestniczył w bieżących rozmowach politycznych w Polsce.

Z kolei Sachajko mówił: – To są nasze wewnętrzne sprawy. Różnimy się w wizji polityki i sposobie jej prowadzenia. Rozeszły się nasze drogi – powiedział. Dodał także, że nie wierzy w zaskoczenie Jakubiaka. – Marek o wszystkim wie. To była wspólna decyzja – podkreślił.

Kukiz krytykuje Jakubiaka

Paweł Kukiz zabrał głos ws. Jakubiaka w rozmowie z Kanałem Zero. – Marek po pierwsze, od razu zastrzegam, nie ja byłem prowodyrem takiej decyzji, nie ja go wykluczyłem. Nie ja jestem przewodniczącym koła, tylko przewodniczącym jest Jarek Sachajko. Decyzja została podjęta wspólnie, po dziwnych wypowiedziach Marka, który w 2015 roku został wpisany na listę Kukiz'15 pod warunkiem przyrzeczenia, była taka komisja weryfikacyjna, że kluczową sprawą są zmiany ustrojowe w Polsce. Referenda, zmiana ordynacji i sędziowie pokoju – wskazał.

– On od jakiegoś czasu chodzi po mediach i zaczął mówi, że właściwie sędziowie pokoju to głupi pomysł, bo struktury PSL-u są najsilniejsze w gminach i to one sobie wybiorą sędziów. A do referendów i bezpośredniego wyboru posłów przez obywateli Polacy nie dorośli – wyjaśnił polityk.

W miejsce Jakubiaka przyjęto do koła Tomasza Rzymkowskiego, który dotychczas był posłem niezrzeszonym. Rzymkowski powiedział PAP, że został zaproszony do koła przez jego członków, z którymi łączy go przyjaźń, a także współpraca w przeszłości. – Bardzo się cieszę z tej propozycji – powiedział Rzymkowski, dodając, że "to nie jest tak, że będzie się trzymał kurczowo tego koła do końca kadencji".

