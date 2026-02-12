Jakubiak o SAFE: Kredyt na 45 lat. Wpychają go nam na siłę

Były żołnierz, wieloletni przedsiębiorca, a obecnie poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak powiedział w Sejmie, dlaczego w jego ocenie Polska nie powinna zaciągnąć pożyczki w ramach unijnego instrumentu finansowego SAFE.

Jakubiak: Dostali dwa dni, żeby napisać na co wydadzą miliardy

– W odróżnieniu od większości z państwa zapoznałem się z tym tajnym dokumentem, na co to ma być przeznaczone – zwrócił się z mównicy sejmowej do parlamentarzystów partii tworzących koalicję Donalda Tuska. – I powiadam państwu, duplikowanie armii nie jest niczym dobrym – podkreślił.

Jakubiak zaapelował do posłów, żeby przeczytali dokument. – Dowiecie się, że wojsko, MSW, dostały dwa dni, żeby napisać na co wydadzą miliardy. Ten dokument nie jest spójny – powiedział poseł, oceniając, że brak jest kompatybilności z realnym zapotrzebowaniem polskiej armii w zakresie uzbrojenia.

"Wciskają nam ten kredyt na siłę"

– Nie tędy droga. Dzisiaj zamawiamy uzbrojenie wraz z finansowaniem. To finansowanie nawet jest tańsze od tego kredytu. I gdybyście państwo rzetelnie chcieli na to popatrzeć, to dowiedzielibyście się, że nie ma pomiędzy nami – powiedział, dodając, że wszystkim zależy na bezpieczeństwie.

– Bierzemy kredyt na 45 lat na nie wiadomo co. [...] Nigdy banki nie postępują tak, jak w tej sytuacji. Oni nam ten kredyt na siłę wpychają, na siłę nam go wciskają. Czy powinniśmy inaczej do tego podejść? Oczywiście, że tak – zaapelował. – Bo jest położenie ustawy na kilka godzin przed komisją i piłowanie, żeby natychmiast ten kredyt wziąć – podkreślił.

Jakubiak wezwał rząd do pragmatycznego ekonomicznie podejścia bez ideologii i polityki. – To jest od groma pieniędzy w tak trudnej sytuacji budżetowej, w jakiej my dziś jako państwo polskie się znajdujemy. Nie możemy się dalej zadłużać, bo upadniemy. I naprawdę nie wiem, czy przypadkiem nie o to chodzi – powiedział parlamentarzysta.

twitter

Jak finansować wojsko? Polska zaciągnie dług z UE?

SAFE to unijny mechanizm finansowania inwestycji militarnych, oparty na wspólnym zadłużeniu, podobnie jak KPO. Polega na zaciąganiu przez część państw członkowskich UE pożyczek na cele obronne oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Sprzęt wojskowy, który będzie można pozyskać za pożyczone pieniądze, może być wyłącznie produkcji europejskiej. To oznacza wykluczenie producentów z USA i np. Korei Południowej, a wypłaty transz mogą być powiązane z dodatkowymi warunkami politycznymi i regulacyjnymi. Rząd Donalda Tuska zamierza pożyczyć 43,7 mld euro, czyli ok. 185 miliardów złotych. Spłata ma być rozłożona na 45 lat. Władza zapowiada, że 80 proc. środków będzie wydatkowanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Zaciągnięcie pożyczki musi być zostać przyjęte ustawą w procedurze sejmowej, a ostateczna decyzja należeć będzie do prezydenta

Czytaj też:

Kaczyński zajął jasne stanowisko w sprawie pożyczki SAFECzytaj też:

"Pułapka". Bosak przekazał poważne ostrzeżenie ws. programu SAFECzytaj też:

Analiza pożyczki SAFE: Bruksela będzie mogła wstrzymywać Polsce wypłaty