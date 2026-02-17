Rubio o Europie bez dyplomatycznych ogródek. "Nie chcę nikogo urazić, ale…"

Występując podczas konferencji prasowej w Budapeszcie, podkreślił, że tylko Stany Zjednoczone mają realne możliwości doprowadzenia do zakończenia konfliktu. – Nie chcę nikogo urazić, ale Organizacja Narodów Zjednoczonych nie byłaby w stanie tego zrobić. Żaden kraj w Europie nie byłby w stanie tego zrobić – powiedział Rubio.

Niesłuszna krytyka pod adresem USA

Amerykański polityk stwierdził również, że działania USA zmierzające do zakończenia wojny spotykają się z niesłuszną krytyką części społeczności międzynarodowej. Jak zaznaczył, w większości konfliktów próby doprowadzenia do pokoju są chwalone, natomiast w przypadku wojny w Ukrainie część państw reaguje na nie negatywnie. Rubio podkreślił, że Waszyngton dąży do jak najszybszego zakończenia wojny, a sam konflikt – jak ocenił – nigdy nie powinien był się rozpocząć. Jednocześnie zaznaczył, że Stany Zjednoczone chcą silnej Europy jako partnera, a nie „wasala”.

Słowa Rubio padły podczas wizyty w Budapeszcie, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. W trakcie wizyty podpisano międzyrządową umowę o współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Porozumienie ma dotyczyć m.in. rozwoju technologii małych reaktorów modułowych, dostaw paliwa jądrowego oraz technologii przechowywania zużytego paliwa.

"Złoty wiek" współpracy na Linii Budapeszt-Waszyngton

Rubio podkreślił również bardzo dobre relacje między Stanami Zjednoczonymi a Węgrami, określając obecny etap współpracy jako "złoty wiek" relacji dwustronnych. Zwrócił uwagę na bliskie relacje między prezydentem USA Donaldem Trumpem a Viktorem Orbanem, zaznaczając, że sukces węgierskiego premiera jest istotny z punktu widzenia interesów USA.

Stanowisko sekretarza stanu poparł Orban. Premier Węgier przekonywał, że Donald Trump zrobił najwięcej spośród światowych przywódców na rzecz pokoju na Ukrainie. Ocenił także, że gdyby Trump sprawował urząd w 2022 roku, wojna mogła w ogóle nie wybuchnąć. Orban zadeklarował również gotowość do zorganizowania w Budapeszcie międzynarodowego spotkania przywódców poświęconego zakończeniu konfliktu.

