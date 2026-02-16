USA podpisały atomową umowę z Węgrami. "Dziesięciolecia współpracy"

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto parafowali w poniedziałek (16 lutego) dokument, który – jak podkreślono – otwiera "dziesięciolecia współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej".

Porozumienie Waszyngtonu z Budapesztem ma wspierać rozwój węgierskiej energetyki atomowej i uczynić z Węgier regionalne centrum rozwoju małych reaktorów modułowych (SMR).

W komunikacie Departamentu Stanu zaznaczono, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do wspierania celów bezpieczeństwa swoich sojuszników poprzez transfer innowacyjnych technologii jądrowych, opartych na długoletnim doświadczeniu USA w bezpieczeństwie nuklearnym i ochronie obiektów.

Rubio w Budapeszcie. Atomowe porozumienie USA-Węgry

Podczas wizyty w stolicy Węgier Rubio akcentował zaangażowanie USA w rozwój węgierskiego programu atomowego oraz gotowość amerykańskich firm, takich jak Holtec International, do wsparcia Węgier w kwestii składowania wypalonego paliwa jądrowego.

Szijjarto ocenił umowę jako "strategicznie istotną dla utrzymania niskich kosztów energii dla gospodarstw domowych w perspektywie długoterminowej". Podkreślił, że energetyka jądrowa pozostaje kluczowym elementem polityki energetycznej jego kraju, ukierunkowanej na stabilizację i obniżenie rachunków za prąd.

twitter

Nowe porozumienie z Ameryką wpisuje się w szerszy kontekst polityki energetycznej Węgier. Rząd Viktora Orbana prowadzi także wielomiliardowy program rozbudowy istniejącej elektrowni jądrowej Paks przy współudziale rosyjskiego Rosatomu, który USA zwolniły z sankcji w ubiegłym roku.

Elektrownia jądrowa Paks 2

Projekt Paks 2 zakłada budowę dwóch bloków energetycznych o mocy 1200 MW każdy, wyposażonych w reaktory WWER-1200. Całkowity koszt projektu szacuje się na 12,5 mld euro, z czego Rosja zapewni 10 mld euro w formie pożyczek, a Węgry zainwestują 2,5 mld euro z budżetu państwa.

Nowe bloki mają zastąpić cztery istniejące reaktory z czasów ZSRR, zbudowane w latach 80. XX wieku. Po ich uruchomieniu całkowita moc elektrowni wzrośnie z 2000 do 4400 MW, a udział energii jądrowej w krajowym miksie energetycznym zwiększy się do 70 proc., co pozwoli Węgrom wyeliminować import energii elektrycznej.

Budowę realizuje firma Atomenergoprom z Niżnego Nowogrodu (część Rosatomu) z udziałem międzynarodowych wykonawców, w tym firm francuskich i niemieckich.

W dniach 15-17 marca w Krakowie odbędzie się Polish-Hungarian-American Leadership Summit (PHALS). To międzynarodowe forum gospodarczo-geopolityczne, które rozwija ideę Polish – American Leadership Summit zorganizowanego w 2018 roku na Florydzie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

Czytaj też:

Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce. Banki uruchomiły lawinę