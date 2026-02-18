"Przestępca albo pedofil". Ostre słowa Czarzastego

Komisja Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej zaprezentowała pierwszą część raportu. Dokument dotyczy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich oraz innych nieprawidłowości, do których miało dochodzić na terenie diecezji. Zebrany materiał opisuje stan wiedzy na koniec stycznia 2026 roku.

Z ustaleń komisji wynika, że zidentyfikowano 29 osób oskarżonych lub podejrzanych o wykorzystanie seksualne nieletnich. Wśród nich znajduje się 23 duchownych, a także osoby świeckie związane z działalnością kościelną, m.in. animatorzy wspólnot młodzieżowych, organista, katecheta, członek seminarium oraz zakonnik.

Według raportu skrzywdzonych zostało co najmniej 50 osób. Komisja zaznacza jednak, że liczba ta może być wyższa, ponieważ nie wszystkie osoby zdecydowały się ujawnić swoje doświadczenia. Z przedstawionych danych wynika, że: 66 proc. ofiar stanowią dziewczynki, 96 proc. skrzywdzonych to osoby poniżej 15. roku życia, zaś ok. 4 proc. miało od 15 do 18 lat.

Czarzasty: Kler nie jest nietykalny

Do sprawy odniósł się w specjalnie przygotowanym spocie współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

– Nie może ci mówić, jak masz żyć przestępca albo pedofil – powiedział marszałek Sejmu w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Polityk przypomniał o ustaleniach, jakie poczyniła Komisja Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej. – Mało nagłośniony raport komisji sosnowieckiej – 29 osób podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwa seksualne wobec małoletnich, w tym 25 osób to osoby duchowne – duchowne i bezduszne – powiedział Czarzasty.

– To jest krzyk. To musi być krzyk dzieci, którego nie słychać. To ma być początek rozliczania kleru, nie wiary, nie wiernych – kleru. Nie może ci mówić, jak masz żyć przestępca albo pedofil. Przestępstwa trzeba zgłaszać, trzeba o nich krzyczeć, kler nie jest nietykalny, konfesjonał nie zastąpi procesu, skazania i celi – podkreślał współprzewodniczący Nowej Lewicy. – Diecezji w Polsce jest 41. Co się w nich dzieje? Mówcie, wykrzyczcie prawdę. Dzieci muszą być chronione, również twoje, bo to może dotyczyć również twoich dzieci. Pamiętaj o tym – dodał.

