Nóż w wodzie

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA II Scenariusz do swojego pełnometrażowego debiutu Roman Polański pisał początkowo z Jakubem Goldbergiem, ale dopiero dołączenie do zespołu Jerzego Skolimowskiego przyniosło pożądane efekty.
Skolimowski – były bokser, elektryk w zespole Krzysztofa Komedy, początkujący poeta – miał już na koncie współpracę z Andrzejem Wajdą i Jerzym Andrzejewskim przy „Niewinnych czarodziejach”.
Zapowiadał się obiecująco, więc gdy tylko przyjechał na egzaminy do łódzkiej filmówki, od razu wpadł w ręce Polańskiego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.