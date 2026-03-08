Opinie
  Autor:Sławomir Koper

Nóż w wodzie

Dodano: 
Reżyser Roman Polański (P) i reżyser, scenarzysta Jerzy Skolimowski
Reżyser Roman Polański (P) i reżyser, scenarzysta Jerzy Skolimowski Źródło: PAP / Tomasz Waszczuk
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA II Scenariusz do swojego pełnometrażowego debiutu Roman Polański pisał początkowo z Jakubem Goldbergiem, ale dopiero dołączenie do zespołu Jerzego Skolimowskiego przyniosło pożądane efekty.

Skolimowski – były bokser, elektryk w zespole Krzysztofa Komedy, początkujący poeta – miał już na koncie współpracę z Andrzejem Wajdą i Jerzym Andrzejewskim przy „Niewinnych czarodziejach”.

Zapowiadał się obiecująco, więc gdy tylko przyjechał na egzaminy do łódzkiej filmówki, od razu wpadł w ręce Polańskiego.

