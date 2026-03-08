Nóż w wodzie

Skolimowski – były bokser, elektryk w zespole Krzysztofa Komedy, początkujący poeta – miał już na koncie współpracę z Andrzejem Wajdą i Jerzym Andrzejewskim przy „Niewinnych czarodziejach”.

Zapowiadał się obiecująco, więc gdy tylko przyjechał na egzaminy do łódzkiej filmówki, od razu wpadł w ręce Polańskiego.