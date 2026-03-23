Gwałtowna reakcja dziennikarza. Po tych słowach ministra nie wytrzymał

Nie cichną komentarze w związku z trudną sytuacją w opiece zdrowotnej, a jednocześnie fatalnym stanem finansów Narodowego Funduszu Zdrowia. Temat ten został poruszony w poniedziałkowej audycji Radia ZET, której gościem był Maciej Berek. W tym kontekście pojawił się wątek niższych wypłat dla szpitali za nadwykonania.

Berek o nadwykonaniach. "Czy to uczciwe?"

– NFZ umawia się ze szpitalem "zapłacę ci za określoną liczbę świadczeń" i podpisuje kontrakt. Szpital realizuje kontrakt, wyczerpuje te świadczenia, a potem udziela ich dalej dlatego, że zawsze były płacone tzw. nadwykonania. Czyli w istocie nieważne, na ile się umówiliśmy, a NFZ podpisuje kontrakty w ramach budżetu, który ma – mówił szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jak tłumaczył, nadwykonania oznaczają zatem, że szpital realizuje więcej świadczeń, niż się umówił.

– Pytanie jest takie – czy za zrealizowanie tego, co było ponad umowę mamy płacić 100 proc. czy powiedzieć, że to nie jest uczciwe? – dodał. W ocenie Macieja Berka, "to nie jest uczciwe, że umawiamy się z tobą na X, a ty robisz 2xX i mówisz, proszę zapłacić mi za wszystko".

Polityk wskazywał tu na mechanizm, polegający na obniżeniu ceny za nadwykonania i jednoczesnym obniżeniu motywacji szpitali do ich realizacji. Jego zdaniem, taka zmiana miałaby w sobie "jakąś racjonalność". – Obniżanie wynagrodzenia za nadwykonanie ponad to, co jest zapisane w kontrakcie, jest mechanizmem racjonalizującym te relacje – podkreślił.

Słowik nie wytrzymał po słowach Berka: "No ku**a mać"

Do wypowiedzi Berka odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych szef portalu Zero.pl Patryk Słowik. Dziennikarz nie szczędził szefowi Stałego Komitetu Rady Ministrów ostrych słów.

"Wspaniałe podejście. Szpital leczy ludzi, którzy się zgłaszają, a minister, który ma nieporównywalnie lepszy dostęp do opieki zdrowotnej (a gdyby nie miał, wystarczy iść do wiceministra Szczepańskiego, on pomaga), zastanawia się, czy jeśli ludzi przychodzi dużo, to państwo powinno za leczenie ich wszystkich płacić; czy to uczciwe?" – napisał na platformie X Słowik, po czym skwitował: "No ku**a mać".

