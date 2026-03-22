Bogucki puścił nagranie przy polityku KO. "Jak panu nie wstyd?"

Jednym z tematów poruszonych w "Śniadaniu Rymanowskiego" na antenie Polsat News był kryzys w ochronie zdrowia.

Bogucki ostro do Arłukowicza: Jak panu jest nie wstyd, tak po ludzku?

Jednym z gości programu był szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, który ocenił że winę ze kondycję Narodowego Funduszu Zdrowia ponosi koalicja rządząca i to ona powinna ponieść za nią odpowiedzialność. – Jeżeli patrzy się na to, co robi rząd, to można sparafrazować wypowiedź pana Donalda Tuska, który mówił kiedyś samorządowcom podczas różnego rodzaju klęsk: ja wam wójta nie wybierałem. Dzisiaj chce powiedzieć pacjentom: ja wam choroby nie wybierałem, bo przecież odsyłali pacjentów, mimo że (zabiegi – red.) były planowane – mówił Bogucki.

Dalej prezydencki minister zaprezentował pozostałym uczestnikom rozmowy nagranie, z wypowiedziami Bartosza Arłukowicza i Sławomira Nitrasa z KO, na którym politycy ci obiecywali zniesienie przez rządzącą koalicję limitów w NFZ. Następnie Bogucki w ostrych słowach zwrócił się do obecnego w studiu Arłukowicza. – Przychodzi pan do telewizji i ma pan czelność mówić o Prawie i Sprawiedliwości. Okłamaliście swoich wyborców, okłamaliście ich w sposób bezczelny. Jak panu jest nie wstyd, tak po ludzku, jako lekarzowi, jako politykowi, jako człowiekowi? – pytał europosła KO szef Kancelarii Prezydenta RP.

Arłukowicz winą za sytuację NFZ obarcza PiS

W odpowiedzi Arłukowicz stwierdził, że gdyby Bogucki śledził sytuację systemu ochrony zdrowia w Polsce to by wiedział, że to on wprowadził pakiet onkologiczny, znoszący limity na leczenie raka. – A wy żeście w tym czasie przywozili ludziom niedobre maseczki, handlowali respiratorami od handlarza bronią i to były wasze zajęcia – grzmiał.

Winą za problemy finansowe NFZ polityk obarczył Prawo i Sprawiedliwość. Wskazał tu na decyzję za rządów tej partii o "całkowitym wycofaniu z finansowania budżetowego (...) między innymi ratownictwa medycznego".