Żurek chce odwołania rektora AWS. Sopiński wskazuje na absurdalność zarzutów

W komunikacie opublikowanym w serwisie rządowym nie podano konkretnej przyczyny ruchu przeciwko Sopińskiemu. Wskazano jedynie podstawę prawną – art. 432 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pozwalającym na odwołanie rektora może nastąpić w przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa, po zasięgnięciu wymaganych opinii właściwych organów.

Rektor AWS odniósł się do stawianych mu zarzutów, wskazując, że są one absurdalne. Michał Sopiński wskazał, że naruszenie przez niego prawa polegało, według resortu sprawiedliwości, na "przestrzeganiu prawa".

"Przed podpisaniem umowy z Najjar zwróciłem się do KRS. Pismo KRS wskazało że sędzia w stanie spoczynku nie może być Prezesem SO" – czytamy we wpisie. Sopiński dołączył do postu zdjęcie notatki wstępnej Piotra Raczkowskiego, na podstawie której Minister Sprawiedliwości – tego samego dnia – wszczęło wobec niego postępowanie.

W obronie Sopińskiego

Na profilu "Prawnicy dla Polski" w social mediach opublikowano wpis, w którym wyrażono stanowczy sprzeciw wobec działania Waldemara Żurka.

"Dzisiejszy akt agresji wobec dra Michała Sopińskiego to polityczny atak na człowieka, który miał odwagę mówić własnym głosem i nie podporządkował się autorytarnym żądzom władzy wykonawczej. Gdy nie udało się uderzyć w Akademię Wymiaru Sprawiedliwości ustawą, presją i osłabianiem jej pozycji, ruszono bezpośrednio na jej Rektora" – czytamy.

W sprawie ukazał się także apel wraz z petycją w obronie wolności akademickiej i prawa do nauki skierowane do do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na stronie "Petycje online" w tej sprawie zamieszczono obszerne uzasadnienie potrzeby obrony dra Sopińskiego. Czytamy w nim między innymi, że "Stojąc na straży prawa, to jest wskazując Ministrowi Sprawiedliwości jednoznacznie, że nie można usunąć z urzędu Prokuratora Krajowego, podważać prezydenckiego prawa łaski, nie uznawać sędziów skutecznie powołanych przez Prezydenta RP, a wreszcie podważać uprawnień Trybunału Konstytucyjnego, dr Michał Sopiński naraził się na szereg szykano różnym stopniu dolegliwości, łącznie ze zniszczeniem jego prywatnego samochodu przez nieznanych sprawców, jak też utratą dobrego imienia w związku z poleceniem rozpoczęcia postępowania dyscyplinarnego za krytykę wątpliwych prawnie działań Ministra Sprawiedliwości".

