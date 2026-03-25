Polska 2050 zyska nowego posła? "Pracujemy nad nią"

– Z Polską 2050 wiele postulatów mnie łączy, na przykład te dotyczące rozwoju Polski, mieszkalnictwa – przyznała w środę na antenie Polsat News Polityka Paulina Matysiak. Dzień wcześniej parlamentarzystka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. "Dobre, budujące spotkanie o tym, co ważne, czyli o rozwoju Polski. Dziękuję minister Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz za rozmowę" – napisała.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Zarząd Krajowy Razem zdecydował jednogłośnie o usunięciu Pauliny Matysiak z formacji. W uzasadnieniu wskazano, że parlamentarzystka "od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią". Od tego czasu Matysiak pozostaje posłem niezrzeszonym.

Matysiak dołączy do Polski 2050?

– Na razie nigdzie się nie zapisuję. Wiem, że dziennikarze i opinia publiczna bardzo lubią spekulować, nawet na podstawie jednego zdjęcia. (...) Mnie raczej dziwi to, że zdumiewa ludzi, dziennikarzy, komentatorów fakt, iż można ze sobą rozmawiać na tematy tych postulatów, które potrafią łączyć – mówiła w Polsat News Polityka Paulina Matysiak, dopytywana przez prowadzącego, czy "widzi się w Polsce 2050".

Kiedy Matysiak skończyła swoją wypowiedź, poseł Polski 2050 Michał Gramatyka niespodziewanie wyjął telefon, by zrobić wspólne zdjęcie z parlamentarzystką. – Robimy razem zdjęcie. Polsat będzie ojcem i matką chrzestną, jakby do czegoś doszło – powiedział.

– To, że Paulina jest niezwykle pracowitą posłanką mającą swoje zdanie, bardzo mocno zorientowaną z jednej strony na ludziach, z drugiej – na infrastrukturze, na takich tematach, które rzeczywiście nas łączą programowo, to wiem od dawna – kontynuował. – Pani posłanka jest póki co tylko niezrzeszona, bo pracujemy nad nią – dodał.

Później zdjęcie pojawiło się w mediach społecznościowych, z podpisem: "Na antenie Polsat News Polityka rozmawiamy sobie o tym co łączy Paulinę Matysiak z Polską 2050 (a co nas dzieli). I kto nam zabroni?".

