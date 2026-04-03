Przechwałki kanclerza Merza

Po spotkaniu z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmadem asz-Szara zapowiedział, że aż 80 proc. z przebywających w Niemczech jako uchodźcy wojenni Syryjczyków ma wrócić do kraju. Skoro wojna się w Syrii skończyła – to nie ma już podstaw do szukania azylu w RFN. W Niemczech przebywa dziś z różnym statusem pobytu od 900 tys. do miliona Syryjczyków. Pytany o horyzont czasowy tej akcji Merz odpowiedział: „Mówimy o okresie w dłuższej perspektywie, najbliższych trzech lat”.