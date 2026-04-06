Dyskretny urok art déco

Stylistyka z szalonych lat 20. i 30., budząca reminiscencje z filmami o Nikodemie Dyzmie, Arsènie Lupinie czy teledysku Madonny „Vogue”. Na tej wystawie poczujemy się jak na planach filmowych ekranizacji powieści Agathy Christie. Są tu fragmenty wystroju „Orient Express” czy szacowne, ale nowoczesne meble gabinetów szefów najpotężniejszych banków z lat 30.

„Wybierz się w podróż do serca szalonych lat dwudziestych i podziwiaj arcydzieła z ich dziedzictwa. Rzeźbiarskie meble, cenna biżuteria, dzieła sztuki, rysunki, plakaty i elementy mody: prawie 1000 dzieł ukazuje bogactwo, elegancję i sprzeczności mody, która wciąż fascynuje. Musée des Arts Décoratifs celebruje ten śmiały, wyrafinowany i zdecydowanie nowoczesny styl” – zachęcają autorzy ekspozycji.

Minęło sto lat od wystawy sztuk dekoracyjnych w Paryżu, która zainspirowała świat sztuki na przełomie lat 1925 i 1926. Od ponad wieku styl art déco zachwyca i inspiruje. Wystawa w paryskim Museé Arts Decorative na Rue Rivoli w kompleksie pałacowym danego Luwru przenosi nas w okres międzywojnia.