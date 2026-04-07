Bielan o Tusku: Z nim się dzieje naprawdę coś złego

Premier Donald Tusk zarzucił PiS i współpracownikom prezydenta Nawrockiego, że chcą wplątać Polskę w wojnę USA i Izraela z Iranem. Polityk napisał w poniedziałek na platformie X, że "ludzie PiS i Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie". "Nie pozwolę na to. Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę" – dodał szef rządu.

Bielan mocno o Tusku

Wpis szefa rządu wywołał oburzenie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wiceszef kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz jednoznacznie wskazał, że premier kłamie. Z kolei Adam Bielan stwierdził, że z Donaldem Tuskiem "dzieje naprawdę coś złego", a powodem tego stanu rzeczy może być pewien sondaż.

– Sytuacja, w której drugi dzień świąt, kiedy miliony Polaków, nawet nie katolików, świętują Zmartwychwstanie Pańskie, Tusk sięga po Twitter, po to żeby całkowicie kłamliwie atakować swoich przeciwników politycznych, pokazuje że z nim się dzieje naprawdę coś złego. Być może to kwestia sondażu, który Polsat News opublikował dotyczącego oceny działań rządu. Zaledwie 37 procent zwolenników rządu Tuska, 57 procent przeciwników. To są rekordowe liczby – stwierdził europoseł PiS.

Bielan stwierdził dalej, że "tego rodzaju wpisy, kłamliwe wpisy Tuska są szokujące". Dodał, że lider Koalicji Obywatelskiej od kilku dekad w ten właśnie sposób uprawia politykę.

– Nawet biorąc pod uwagę, że już się pewnie w Polsce przyzwyczailiśmy od ponad 20 lat do tego, że on się stara dzielić Polaków, siać nienawiść, od 2005 roku to robi. Jan Rokita świetnie opisuje, jak to się zaczęło. Był wtedy jego bliskim współpracownikiem, za radami chyba Natalii De Barbaro zaczął właśnie na ostrych atakach na PiS, osobiście na Jarosława, wtedy jeszcze Lecha Kaczyńskiego, budować swój kapitał polityczny – powiedział.

