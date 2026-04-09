Problemy z odbiorem TV Republika. Sakiewicz: Oni nie chcą tych obrazków

Zakłócenia dotyczyły głównie naziemnej telewizji cyfrowej i obejmowały różne regiony Polski. Jak informowali odbiorcy, "sygnał jest zniekształcony, przerywany lub całkowicie zanika", a w niektórych przypadkach "obraz zamienia się w kolorowe piksele, a dźwięk zostaje urwany lub znacząco opóźniony".

Planowany remont nadajników

Stacja potwierdziła, że docierają do niej liczne zgłoszenia i zaapelowała do widzów o przekazywanie szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji oraz sposobu odbioru sygnału. Problemy dotyczyły przede wszystkim ósmego multipleksu (MUX-8), na którym nadawana jest TV Republika. Tego samego dnia prowadzono planowane prace konserwacyjne nadajników, m.in. na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Operator infrastruktury, firma Emitel, informowała wcześniej, że przerwy w emisji zaplanowano w godzinach od 8:00 do 14:00 i wynikają one z rocznego harmonogramu prac technicznych.

"Aktualnie trwają zaplanowane prace konserwacyjne nadajnika (…) Prace wynikają z rocznego planu konserwacji obiektów nadawczych w całej Polsce" – przekazano w komunikacie. Jak dodano, nadawcy są informowani o takich działaniach z wyprzedzeniem, a w czasie prac może dochodzić do przerw w dostępie do sygnału.

Sakiewicz: Nawet jak to jest przypadek, to w jakimś niesłychanym momencie

Mimo tych wyjaśnień przedstawiciele TV Republika sugerują, że moment wystąpienia zakłóceń nie jest przypadkowy. "Awaria MUX-8 (…) akurat dziś, gdy łamią prawo. Oczywiście przypadek" – komentował w mediach społecznościowych pracownik stacji Tomasz Kalinowski. Do sprawy odniósł się również na antenie TV Republika sam prezes stacji Tomasz Sakiewicz: – Firma być może ma dobre uzasadnienie, bo rzeczywiście planowany remont i rzeczywiście mogli nas uprzedzić, ale dlatego właśnie musimy budować niezależne systemy nadawcze. To jest tak, że my dublujemy każdy kanał nadawczy, dublujemy każdy system nadawczy, żeby na jednym terenie państwo mogli nas na kilka sposobów odbierać – mówił.

Sakiewicz podkreślił również moment wystąpienia zakłóceń: – Nawet jak to jest przypadek, to przypadek w jakimś niesłychanym momencie, kiedy wszyscy chcą włączyć i zobaczyć, co się dzieje – komentował. W jego ocenie prace techniczne – nawet jeśli zaplanowane – nie powinny odbywać się w kluczowym czasie: – Ja bym jednak na ich miejscu (…) przerwał ten remont i nie robił akurat w tych dwóch godzinach remontu – stwierdził. – Oni nie chcą tych obrazków, oni nie chcą tych widoków – nie chcą, żeby się państwo dowiadywali i dlatego chcą nam wtyczki wyłączyć – dodał.

W czwartek w Sali Kolumnowej w Sejmie odbyło się "ślubowanie" sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych w marcu. W uroczystości wzięło udział także dwoje sędziów, którzy zostali już wcześniej zaprzysiężeni przez Karola Nawrockiego. W tym samym czasie przed budynkiem Sejmu rozpoczęła się manifestacja zorganizowana przez Klub "Gazety Polskiej" oraz Ruch Obrony Granic jako wyraz sprzeciwu wobec łamania prawa i konstytucji RP. Wydarzenie było transmitowane przez Telewizję Republika.

