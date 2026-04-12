Fiasko rozmów USA z Iranem. Teheran wskazał powody
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Dodano: 
Teheran. Zdj. ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Rozmowy pokojowe między USA a Iranem nie przyniosły rezultatów. Jak przekazał Teheran, negocjacje załamały się z powodu "różnic zdań w dwóch lub trzech ważnych kwestiach”.

Jak przekazał rzecznik irańskiego MSZ negocjacje "nie doprowadziły do porozumienia". Esmail Bahaei nie wskazał jednak, jakie sporne kwestie doprowadziły do fiaska porozumienia. Dodał, że delegacje obu krajów rozmawiały m.in. o sytuacji w Cieśnienie Ormuz. Bahaei nie chciał również odpowiedzieć, czy dyskutowano na temat irańskiego programu nuklearnego. Rzecznik stwierdził, że w niektórych kwestiach negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Iranu "osiągnęli w praktyce wzajemne porozumienie”.

Przypomnijmy, że wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył w niedzielę, że jego delegacja opuszcza Pakistan nie osiągnąwszy porozumienia z Iranem. Negocjacje trwały 21 godzin. Vance zauważył, że Iran postanowił nie zaakceptować amerykańskich warunków, w tym odmowy rozwijania broni jądrowej.

– Musimy zobaczyć jasne zobowiązanie, że nie będą dążyć do posiadania broni jądrowej ani narzędzi, które pozwoliłyby im ją szybko stworzyć. To jest główny cel prezydenta Stanów Zjednoczonych i to właśnie staraliśmy się osiągnąć w tych negocjacjach – podkreślił.

Negocjacje pokojowe

Stany Zjednoczone i Iran rozpoczęły w sobotę bezpośrednie rozmowy trójstronne z Pakistanem w celu zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

Delegacje Iranu i USA udały się w sobotę do Islamabadu, aby prowadzić negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego po tym, jak Waszyngton i Teheran osiągnęły kruche zawieszenie broni w wojnie na Bliskim Wschodzie na początku tego tygodnia. Delegacje amerykańska i irańska spotkały się oddzielnie z pakistańskimi mediatorami przed rozpoczęciem rozmów trójstronnych.

Teheran reprezentują minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araqchi i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Z kolei Wiceprezydent J.D. Vance przewodniczy delegacji USA, w skład której wchodzą specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Unian
