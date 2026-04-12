"Schyłkowy Gomułka". Ostra krytyka w stronę Tuska

W niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego" na antenie Polsat News politycy dyskutowali m.in. na temat wystąpienia premiera Donalda Tuska podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Lider KO przedstawił tzw. piątkę Putina, czyli sposoby, jakimi Rosja destabilizuje sytuację w Europie i samej Polsce. Następnie stwierdził, że te same metody stosuje PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim.

Według Błażeja Pobożego, doradcy prezydenta Karola Nawrockiego, słowa Tuska świadczą o politycznym wypaleniu szefa rządu. – Przypomina mi takiego schyłkowego Gomułkę, który jest już tak odrealniony od aktualnej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, który nie potrafi już w zasadzie właściwie oceniać tych wszystkich determinantów, które przychodzą ze świata zewnętrznego – uznał.

Tusk jak Gomułka i Gierek

Zdaniem byłego wiceszefa MSWiA, premier Tusk "czyta jakieś przemówienie z kartki, które jest niczym innym jak kolejnym szczuciem, wprowadzeniem języka nienawiści, podziałów". Doradca głowy państwa powiedział, że Donald Tusk wykorzystał Radę Krajową KO do osłabienia ewentualnych przeciwników wewnątrz partii – podobnie jak przed laty Edward Gierek. – Z jednej strony przypomina schyłkowego Gomułkę, którego władza się kończy, a z drugiej – gdy patrzę, jak wygląda skład "dziesiątki" (osób z KO – red.), którą zaproponował na kampanię i 15 wiceprzewodniczących – to z kolei przypomina rozwiązanie od innego dyktatora z czasów komunistycznych, Gierka, który właśnie tak podzieli władzę, tak ją rozczłonkował w partii, żeby nikt mu nie zagroził – wskazał.

Błażej Poboży dodał na antenie Polsat News, że Tusk wie, iż "jego władza w Polsce się kończy, bo skończy się w przyszłym roku w wyborach i wie, że jest zagrożona jego pozycja także w Platformie". – Dlatego wybiera aż 15 swoich zastępców – ocenił.

