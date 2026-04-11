"Piątka Tuska". Morawiecki odpowiada: Odwracać uwagę od końskich przekrętów

W sobotę w Warszawie zebrała się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. – To historyczna chwila. Nie dlatego, że spotyka się rządząca partia polityczna. Nie, historyczne są okoliczności, historyczny jest ten moment przełomu, z jakim mamy do czynienia, ze złymi i dobrymi tego konsekwencjami, w Polsce, w Europie i na całym świecie – powiedział Donald Tusk.

W dalszej części swojego wystąpienia Donald Tusk stwierdził, że Władimir Putin uderza w Polskę i w Europę na pięć różnych sposobów. – Plan Putina wobec naszego kraju jest prosty, czytelny, nieskrywany. Możemy nazwać ten plan "piątką Putina". To jest próba rozbicia, osłabienia Unii Europejskiej i takie klasyczne szczucie na UE, które organizują ludzie służący interesom Rosji, także w Polsce. Jesteśmy tego świadkami każdego dnia – oświadczył. Kolejnym punktem "planu Putina" jest, według Tuska, "szczucie na Ukrainę". – Żaden polski patriota nie ma wątpliwości, że wojna Ukraińców przeciwko Rosji to także wojna w interesie polskiego bezpieczeństwa i że Ukraina wymaga naszego wsparcia. Nie ma ważniejszego punktu w tej "piątce Putina" niż rozbicie solidarności polsko-ukraińskiej – oznajmił.

– "Piątka Putina", zdawać by się mogło. Nie macie wrażenia, że czytam pięć punktów z nowej "piątki Kaczyńskiego"? Atak na UE, szczucie na Ukrainę, konflikt z Niemcami, zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce, atak na instytucje państwowe. To jest piątka Putina i to jest piątka Kaczyńskiego – stwierdził Donald Tusk.

Morawiecki zaprezentował "piątkę Tuska"

W sobotę wieczorem wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych grafikę, będącą odpowiedzią na słowa Tuska. Nazwał ją "piątką Tuska". Wśród umieszczonych tam haseł, znalazły się:

Unijną pożyczką wzmocnić niemiecki przemysł (chodzi o kredyt SAFE – przyp. red.)

Dostęp do służby zdrowia zapewnić ludziom KO i ich rodzinom (afera wokół senatora KO Tomasza Lenza i poseł Krystyny Szumilas – przyp. red.)

Odwracać uwagę od końskich przekrętów (niejasności wokół Romana Giertycha – przyp. red.)

Straszyć ludzi wojną i polexitem

Wrabiać koalicjantów w nielegalne działania i łamanie konstytucji ("ślubowanie" sędziów TK w Sejmie – przyp. red.)

