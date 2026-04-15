Sąd przyznał rację Cenckiewiczowi. Jest komentarz prezydenta

W środę Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomira Cenckiewicza.

Nawrocki: Ubolewam, że rządzący sięgają po podłe metody

Krótki komentarz do tej sprawy zamieścił na swoich kanałach społecznościowych prezydent. "Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. prof. Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Ciesząc się z rozstrzygnięcia i gratulując Panu profesorowi Cenckiewiczowi, ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej, przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody" – czytamy na profilu prezydenta Karola Nawrockiego.

Sąd przyznał rację Cenckiewiczowi

Spór miał swój początek w czerwcu ubiegłego roku, kiedy Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił cofnięcie współpracownikowi głowy państwa poświadczenia bezpieczeństwa. Od tego wyroku odwołała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

"W dzisiejszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi kasacyjne Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 r." – przekazano w komunikacie. Jak dodano, Wyroki te zapadły w sprawach ze skarg na decyzje Prezesa Rady Ministrów dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o wskazanych w wyroku klauzulach.

"Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, natomiast ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnienie wyroku, uzasadnienie to nie będzie podlegało publicznemu udostępnieniu przez Naczelny Sąd Administracyjny" – czytamy.

W sieci pojawił się również ze strony samego zainteresowanego.

