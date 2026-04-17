Wielomski: Dlatego Morawiecki idzie na rozłam i koalicję z KO

W czwartek władze PiS zdecydowały o postawieniu członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus ultimatum, podkreślając, że, przynależność do innych podmiotów politycznych jest zabroniona przez statut partii. Jak przekazał Rafał Bochenek, każdy, kto nie zrezygnuje z członkostwa w stowarzyszeniu Mateusz Morawieckiego będzie musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. Rzecznik prasowy formacji przekazał też, że na stole jest pewna kompromisowa oferta kierownictwa wobec posłów, którzy dołączyli do stowarzyszenia.

Tego dnia były premier raz jeszcze oświadczył, że jego inicjatywa nie jest wymierzona w PiS i nie ma na celu doprowadzenia do rozłamu.

Sytuacja wewnętrzna w PiS jest w ostatnich dniach szeroko komentowana w mediach. Politolog i publicysta prof. Adam Wielomski jest zdania, że Mateusz Morawiecki w istocie stawia sprawę całkowicie jasno, ale prezes Kaczyński słusznie zakłada, że potencjalny koalicjant po odsunięciu ekipy Tuska od władzy, czyli Konfederacja, z pewnością nie zgodzi się na realizację ambitnych aspiracji Morawieckiego. Stąd w jego opinii sytuacja rzeczywiście zmierza do rozłamu.

Wielomski: Morawiecki idzie na rozłam i koalicję z KO

"Widzę, że PiS naprawdę stanął na krawędzi rozłamu. Po tym gdy wczoraj Mateusz Morawiecki głośno powiedział NIE Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie jego stowarzyszenia, uznano, że doszło do "obrazy majestatu" Prezesa" – pisze Wielomski w swoich social mediach.

"Plan Morawieckiego jest prosty: chce być przyszłym premierem. I w sumie jest mu obojętne czy będzie nim z ramienia PiS czy w koalicyjnym rządzie własnej partii – KO. Jeśli Kaczyński nie naznaczy go na kandydata na premiera, to odejdzie i założy własną partię" – uważa publicysta.

"Prawdę mówiąc, to z ramienia PiS nie ma szansy zostać premierem, bo ewentualny koalicjant – Konfederacja – nigdy się na niego nie zgodzi. Morawiecki to wie, więc idzie na rozłam i koalicję z KO" – sądzi Wielomski.

"Trzeba zgromadzić duży zapas chipsów i będzie można siedzieć i patrzeć na rozpad polskiej prawicy neokonserwatywno-syjonistycznej" – podsumowuje.

twitterCzytaj też:

"Wszyscy odpięli wrotki". Podczas dyskusji PiS o Morawieckim wybuchła burzaCzytaj też:

"Zalecenie pana prezesa". Morawiecki nie odpuszcza