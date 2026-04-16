Stowarzyszenie Morawieckiego. Jest decyzja PiS

W czwartek wieczorem odbyło się spotkanie Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Jak przekazał rzecznik partii, dyskusja ogniskowała się wokół strategii na najbliższe tygodnie. Poruszono również kwestię założonego wczoraj przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rafał Bochenek podkreślił, że rozmowa na temat tej inicjatywy toczyła się w "spokojnym, merytorycznym tonie", a jej pokłosiem jest decyzja władz ugrupowania.

– Prezydium zwraca uwagę członkom PiS na statut partii, który zakazuje członkom Prawa i Sprawiedliwości na udział w innych formacjach o charakterze politycznym. W ramach tej decyzji prezydium zaleca stworzenie rady eksperckiej w ramach partii, w której mogą działać wszyscy zainteresowani, zwłaszcza w związku z wyborami parlamentarnymi – przekazał Bochenek.

Rada zostanie powołana przez prezesa PiS i "będzie składała się z parlamentarzystów, którzy będą chcieli zaangażować się do przygotowania do kampanii". Bochenek podkreślił, że politycy, którzy dołączyli do Morawieckiego "mają jeszcze szansę się wycofać", samo zaś stowarzyszenie "jest formułą pozapartyjną, sprzeczną ze statutem partii". W praktyce oznacza to, że wzięcie udziału w inicjatywie byłego premiera będzie dla członków PiS rodziło "konsekwencje dyscyplinarne".

– Działalności w ramach PiS nie da się pogodzić w ramach działalności tego stowarzyszenia. (...) Członkowie PiS nie mogą być członkami innej organizacji politycznej – dodał.

Kto dołączył do Morawieckiego?

W skład stowarzyszenia Morawieckiego weszło 39 osób. Polsat News wylicza, że jest to 38 parlamentarzystów PiS: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Waldemar Buda, Zbigniew Chmielowiec, Michał Cieślak, Janusz Cieszyński, Elżbieta Duda, Michał Dworczyk, Robert Gontarz, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Lorek, Marzena Machałek, Grzegorz Macko.

Członkami będą także: Mateusz Morawiecki, Piotr Müller, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Terlecki, Ireneusz Zyska, Daniel Obajtek oraz niebędąca parlamentarzystką Izabela Antos (m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2021-2023).

