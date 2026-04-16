"Manifest" Morawieckiego. Wyjaśnił, o co mu chodzi

Wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki powołał zapowiadane wcześniej Stowarzyszenie Rozwój Plus. Choć polityk zapewnia, że nie będzie to konkurencja dla PiS, władze Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że są niechętne inicjatywie byłego premiera, obawiając się rozłamu w partii. – Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – przekonywał Morawiecki, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Do stowarzyszenia Morawieckiego dołączyło 38 parlamentarzystów. W długim tekście polityk wyjaśnił, dlaczego zdecydował o takiej inicjatywie. "Polska potrzebuje dziś czegoś więcej niż tylko zmiany władzy. Potrzebuje odpowiedzialnego działania, współpracy i zdolności do budowania szerokiego porozumienia wokół spraw najważniejszych. Prawo i Sprawiedliwość wygrywało zawsze wtedy, gdy potrafiło iść szeroko – z programem dla rodzin, przedsiębiorców, rolników, młodych i seniorów. Wtedy, gdy łączyliśmy różne środowiska wokół wspólnego celu: rozwoju Polski i poprawy jakości życia ludzi" – podkreśla.

Wiceprezes PiS zaznacza, że partia musi do tego wrócić. "Bo rośnie liczba Polaków rozczarowanych obecnymi rządami – i to jest wyraźny sygnał, że oczekują realnej alternatywy. Naszym zadaniem jest tę energię zrozumieć i przekuć w konkretny plan działania. Rozmawiać z ludźmi – nie tylko z tymi, którzy są z nami od lat, ale także z tymi, którzy się wahają, którzy mają pytania i oczekują konkretów. Musimy słuchać, wyciągać wnioski i pokazywać, że potrafimy działać odpowiedzialnie i skutecznie" – zauważa.

Morawiecki: PiS musi pozostać w centrum

"Nie możemy dać się wypchnąć z centrum polskiej polityki. To tam rozstrzygają się dziś najważniejsze decyzje i to tam musi wybrzmiewać głos rozsądku, rozwoju i bezpieczeństwa. To my pokazaliśmy, że można prowadzić politykę, która jednocześnie wzmacnia państwo, rozwija gospodarkę i dba o zwykłych ludzi. W szerokim obozie, który chcemy budować, jest miejsce dla różnych środowisk, temperamentów i stylów działania" – przekonuje były premier.

Według niego "każdy ma swoje metody uprawiania polityki – i to jest wartość, a nie problem". "Siłą jest różnorodność, jeśli łączy nas wspólny cel. Dziś tym celem jest Polska silna, rozwijająca się i sprawiedliwa. Naszym nadrzędnym celem jest zakończenie szkodliwych rządów Donalda Tuska. Ale droga do tego celu nie prowadzi przez chaos i emocjonalne spory. Prowadzi przez jedność, spokojną konsekwencję i ciężką pracę – w terenie, w rozmowach, w przekonywaniu" – czytamy.

"Stowarzyszenie to przestrzeń dla budowania Polski ambitnej"

"Dlatego powstało Stowarzyszenie Rozwój Plus. To przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą Polski ambitnej i solidarnej. Polski silnej wobec wyzwań świata i jednocześnie wrażliwej na potrzeby obywateli. Polski, która patrzy w przyszłość i nie boi się podejmować odważnych decyzji. Musimy toczyć tysiące rozmów i bitew o Polsce – w miastach, w mniejszych miejscowościach, wśród różnych środowisk. Musimy być blisko ludzi i ich spraw. Ale jednocześnie nie damy się wciągnąć w politykę prowokacji i jałowych sporów. Naszą siłą musi być spokój, wiarygodność i zdolność budowania porozumienia" – przekonuje Mateusz Morawiecki.

Były szef rządu zapewnia, że jest gotowy do ciężkiej pracy dla Polski i do walki o zwycięstwo PiS w kolejnych wyborach. "Razem – szeroko, odpowiedzialnie i z wiarą w to, że Polska może rozwijać się szybciej i sprawiedliwiej. Razem zakończymy ten trudny czas i przywrócimy Polsce właściwy kierunek. Bo w jedności siła. Mniej nerwów. Więcej wiary. I więcej rozmowy" – zaapelował na koniec.