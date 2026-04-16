"Przestraszył się". Kaczyński nie spodziewał się takiej sytuacji w PiS

W środę wieczorem Mateusz Morawiecki potwierdził, że założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Media publikują listy członków organizacji, która jak zapewnia były premier, nie ma być alternatywą dla PiS, ale dodatkowo pracą na rzecz partii. Te tłumaczenia nie przekonują jednak kierownictwa. W środę rzecznik PiS Rafał Bochenek wydał jednoznaczny komunikat: parlamentarzyści i działacze partii nie mogą uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń, bo to gra na korzyść Donalda Tuska.

Niepokój w partii

W czwartek prezes PiS w otoczeniu najważniejszych polityków partii apelował o wpłaty na konto PiS, nie wspominając jednak o inicjatywie Morawieckiego. Z informacji przekazanych przez Wirtualną Polskę wynika, że Kaczyński nie zakazał włączania się w działalność stowarzyszenia. Co ciekawe jednak, kierownictwo ugrupowania miało naciskać na lidera, aby ten publicznie zakazał angażowania się w Stowarzyszenie Rozwój Plus. Kaczyński jednak, obawiając się buntu, nie zdecydował się na taki ruch.

– Niektórzy czują się źle z tym, że "Morawa" zapewniał, że na wszystko jest zielone światło prezesa, a później wyszło inaczej. Ja bym chciał, żeby jak najmniej osób weszło do tego stowarzyszenia, bo będą z tego problemy – stwierdził jeden z polityków PiS nieprzychylnych Morawieckiemu.

Frakcja popierająca byłego premiera wskazuje, że zarzuty o próbę rozbicia PiS są nieuzasadnione. Działalność stowarzyszenia jest i będzie całkowicie transparentna.

– A gdzie my eskalujemy? U nas jest wszystko czarno na białym. Nie spinujemy, gramy w otwarte karty, informujemy o tym, co się dzieje. Pod nazwiskiem. To "maślarze" chcą konfliktu i grają w orkiestrze z mediami, które nas zwalczają – powiedział jeden z polityków partii.

Pragmatyzm prezesa

Ostatecznie, jak powiedział rozmówca portalu, w sprawie inicjatywy byłego premiera zwyciężył pragmatyzm Kaczyńskiego.

– Prezes na końcu jest pragmatykiem. Przestraszył się rozpadu, nie chce, żeby to znów zabrnęło za daleko. A może za jakiś czas znów przestawi wajchę, jak to on – stwierdził jedna z osób z otoczenia Kaczyńskiego.

