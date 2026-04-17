Dworczyk "porządkuje fakty". "Więcej uśmiechu, mniej spinu"

Podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego partii podjęto decyzję o postawieniu członkom ugrupowania, którzy zdecydowali się przystąpić do Stowarzyszenia Rozwój Plus, ultimatum. O jego szczegółach opowiedział w piątek rzecznik partii Rafał Bochenek. Okazuje się, że propozycja padła po tym, jak ze spotkania wyszedł Mateusz Morawiecki. W czwartek były premier potwierdził uruchomienie własnego stowarzyszenia, do którego miało przystąpić do 40 parlamentarzystów.

Kierownictwo PiS stawia sprawę jasno – nie można być zaangażowanych w działalność organizacji, które stanowią konkurencję dla partii. Tymczasem Morawiecki przekonuje, że stowarzyszenie ma służyć jako alternatywa dla osób, które nie chcą zaangażować się w działalność publiczną w ramach partii politycznej. – Naszym celem jest przede wszystkim odzyskiwać wyborców, którzy poszli do innych partii i to partii, umownie można powiedzieć, i na lewo, i na prawo od nas. Chcemy być taką niewygodną grupą, oczywiście w ramach PiS, ponieważ jedność jest bardzo, bardzo ważna i o tę jedność będę zawsze bardzo zabiegał i walczył – oznajmił były premier na antenie wPolsce24.

Dworczyk: Nie było żadnego odrzucenia wspólnej konferencji

Europoseł PiS Michał Dworczyk, jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, opublikował komunikat. "Uwaga, pilne! Jestem po rozmowie z Mateuszem Morawieckim – uporządkujmy fakty i przetnijmy kolejne manipulacje" – rozpoczął. "Dla przypomnienia: jeszcze wczoraj Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek stali ramię w ramię obok Prezesa Jarosława Kaczyńskiego na wspólnej konferencji" – zaznacza były szef KPRPM.

"Nie było żadnego odrzucenia wspólnej konferencji prasowej ani innego wydarzenia z Przemysławem Czarnkiem. To po prostu nieprawda. Najsilniejsze Prawo i Sprawiedliwość to takie, w którym działamy wspólnie i mam nadzieję, że po uzgodnieniu formuły, takie wydarzenie się odbędzie. Naprawdę – więcej uśmiechu, mniej spinu" – apeluje Michał Dworczyk.

Czytaj też:

