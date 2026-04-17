Berkowicz ukarany. Poseł zamieścił nowy wpis i znowu uderza w Izrael

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz skrytykował we wtorek z mównicy sejmowej działania Izraela na Bliskim Wschodzie. – Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak... – stwierdził Berkowicz, po czym wyciągnął flagę Izraela, na której widniała swastyka zamiast gwiazdy Dawida.

Polityk podkreślił, że Izrael stosuje zakazaną bombę fosforową, która jest nieprawdopodobnie brutalna i śmiercionośna.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że prezydium Sejmu podjęło decyzję o ukaraniu posła. – Pan poseł Konrad Berkowicz został ukarany najwyższą karą, jaką prezydium może przydzielić, mianowicie przez trzy miesiące będzie pobierał połowę swojej pensji – poinformował.

Berkowicz: Nie bądźmy obojętni

Sprawę komentuje sam Berkowicz. "Właśnie zostałem ukarany przez Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za moje ostatnie wystąpienie w sprawie ludobójstwa, którego dokonuje Izrael na Bliskim Wschodzie. Oprócz kary finansowej marszałek skierował przeciwko mnie wniosek do prokuratury. Nie boję się tego i nie zamierzam się uchylać – będę się bronił" – napisał w mediach społecznościowych.

Poseł zapewnia, że "żadna represja ze strony organów państwa nie zamknie mi ust". Polityk Konfederacji zaapelował do wyborców o udostępnianie publikowanych przez niego treści oraz zaangażowanie się w zbiórkę, dzięki której można będzie wesprzeć jego działalność.

"Nie bądźmy obojętni. Nie milczmy i nie udawajmy, że oni są dziś ofiarami. Nie, nie są. Są sprawcami ludobójstwa niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn w Gazie. Nie pozwólmy, by demony ubiegłego wieku znów wypełzły i pokazały swoje ludobójcze oblicze. Bez względu na poglądy, stańmy razem murem w słusznej sprawie" – podkreślił.

