Pojawił się nowy sondaż. Oto jak chcą głosować Polacy

Według najnowszego sondażu United Surveys, największym poparciem wśród partii politycznych wciąż cieszy się Koalicja Obywatelska. Na drugim miejsce znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, a na trzecim – Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 ugrupowań.

Wyniki najnowszego sondażu

Na KO chce obecnie głosować 31,8 proc. respondentów. To o 1,3 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu sondażowni. PiS może liczyć na poparcie 24,5 proc. respondentów. To z kolei wzrost o 0,8 pkt. proc. Trzecia Konfederacja WiN zdobyła 12,6 proc. wskazań. To spadek o 1,6 pkt. proc.

Na dalszych miejscach znalazły się Lewica z wynikiem 8,5 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej, na którą chęć głosowania zadeklarowało 6,8 proc. badanych (spadek o 1,6 pkt. proc.).

Pod progiem wyborczym uplasowali się PSL (z poparciem 4,6 proc.), Partia Razem (z poparciem 3,8 proc.) oraz Polska 2050 (z poparciem 1,1 proc.).

6,3 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Po przeliczeniu głosów na mandaty sytuacja w Sejmie wyglądałaby następująco: Koalicja Obywatelska miałaby 192 posłów, a Prawo i Sprawiedliwość 143. Trzecia Konfederacja miałaby 64 mandaty, Lewica 36, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 25. Takie wyniki oznaczają, że KO, nawet wspólnie z Lewicą, nie mogłaby stworzyć większości w parlamencie. Z kolei PiS i obie Konfederacje miałyby łącznie 232 mandaty, a więc minimalnie więcej niż wymagana do możliwości swobodnego rządzenia liczba głosów.

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-26 kwietnia 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

