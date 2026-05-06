"Nowy sposób myślenia". Domański chwali SAFE

Przedstawiciel rządu Donalda Tuska podkreślił na łamach gazety "Handelsblatt", że jest zwolennikiem wprowadzenia euroobligacji na sfinansowanie wydatków ponoszonych na obronę.

Andrzej Domański: Europa musi teraz inwestować

– Politycy w Europie rozumieją, że musimy poważnie traktować nasze własne europejskie bezpieczeństwo. Nie możemy polegać wyłącznie na naszym najsilniejszym sojuszniku – powiedział Andrzej Domański.

Jak wskazał minister finansów, przykładem takiego podejścia jest pożyczka SAFE, która "reprezentuje nowy sposób myślenia w Brukseli".

Jednoczenie członek rządu Donalda Tuska przyznał, że porozumienie z innymi państwami Unii Europejskiej w sprawie euroobligacji może być "trudne". Szef resortu finansów proponuje zatem wprowadzenie refinansowania długów związanych z pandemią COVID-19, co – jego zdaniem – pomogłoby "bardzo napiętym" krajowym budżetom.

– Europa musi teraz inwestować – w obronność, technologię, konkurencyjność, energię – podkreślił Domański.

Komisja Europejska zatwierdziła SAFE dla Polski

Komisja Europejska już zatwierdziła umowę pożyczkową z programu SAFE dla Polski. Mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego, rząd planuje ją podpisać.

Opozycja wskazuje, że jeśli tak się stanie, dojdzie do złamania konstytucji. Ponadto zdaniem PiS i obu Konfederacji, sposób dofinansowania armii poprzez warunkowe pożyczki za pośrednictwem Komisji Europejskiej, jest dla Polski bardzo niekorzystny. Rząd stoi na odwrotnym stanowisku i przekonuje, że umowa się Polsce opłaci.

Szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził we wtorek wieczorem, że Komisja Europejska zatwierdziła umowę. Uroczystość podpisania umowy ma się odbyć już w najbliższy piątek w Warszawie.

